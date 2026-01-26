Sport
A Juventus 3-0-ra legyőzte a címvédő Napolit
Fontos három pontot szereztek a torinóiak
A torinóiak feljöttek a tabella ötödik helyére, pontszámban beérve a vasárnap este a második AC Milant fogadó AS Romát.
A nápolyiak maradtak a harmadik helyen, az előnyük egy pont a rómaiak előtt.
Serie A 22. forduló: Sassuolo-Cremonese 1-0 (1-0), Atalanta-Parma 4-0 (2-0), Genoa-Bologna 3-2 (0-1), Juventus-SSC Napoli 3-0 (1-0), később: AS Roma-AC Milan 1-1, szombaton játszották: Como-Torino 6-0 (2-0), Fiorentina-Cagliari 1-2 (0-1), Lecce-SS Lazio 0-0, pénteken játszották: Internazionale-Pisa 6-2 (3-2), hétfőn játsszák: Hellas Verona-Udinese 20.45.
A tabella: 1. Internazionale 52 pont, 2. AC Milan 47, 3. AS Roma 43, 4. SSC Napoli 43, 5. Juventus 42...20. Pisa 14.