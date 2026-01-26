A Juventus 3-0-ra legyőzte a címvédő Napolit

A Juventus hazai pályán 3-0-ra legyőzte a bajnoki címvédő Napoli együttesét az olasz labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Fotó: Matteo Bottanelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Bravúrosan magabiztos, 3-0-ás győzelmet arattak a zebrák a déliek felett

A torinóiak feljöttek a tabella ötödik helyére, pontszámban beérve a vasárnap este a második AC Milant fogadó AS Romát.

A nápolyiak maradtak a harmadik helyen, az előnyük egy pont a rómaiak előtt.