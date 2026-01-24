2026. január 24., szombat

Sport

Sporttörténeti győzelemmel kezdett a magyar válogatott

A válogatott második meccsét kedden 17.30-tól játssza

MH/ MTI
 2026. január 24. szombat. 19:40
A magyar válogatott első mérkőzésén 4-2-re legyőzte Lengyelországot szombaton, a lett-litván-szlovén közös rendezésű futsal Európa-bajnokságon.

A magyar csapat tagjai a férfi futsal Európa-bajnokság D csoportjának első fordulójában játszott Magyarország-Lengyelország mérkőzésen a ljubljanai Stozice Arenában 2026. január 24-én
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Sergio Mullor együttese a félidőben még 2-1-es hátrányban volt, a második játékrészben viszont lényegesen jobban játszott riválisánál, s előbb Pál Patrik egyenlített, majd Suscsák Máté kétszer is betalált és eldöntötte a három pont sorsát.

A negyedik kontinenstornáján szereplő magyar nemzeti csapat sporttörténeti sikert aratott, mivel egészen mostanáig nem tudott Eb-n meccset nyerni. Fekete Márknak, az Aramis SE futsalosának 7. percben szerzett találata egyben azt jelentette, hogy 3642 nap után született magyar gól Európa-bajnokságon.

A válogatott második meccsét kedden 17.30-tól játssza a címvédő Portugália ellen, az összecsapást az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

