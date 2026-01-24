Letette az esküt a magyar csapat

Sulyok Tamás köztársasági elnök (elöl középen) a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat tagjaival a Sándor-palotában tartott eskütételen 2026. január 24-én. Az államfő mellett jobbról Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, balról Fürjes Balázs elnökségi tag, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja, hátul középen Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára

Az eskü szövegét Heidum Bernadett és az olimpiai bajnok Burján Csaba korábbi rövid rövidpályás gyorskorcsolyázó mondta el az ünnepségen, melyen Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a milánói San Siro Stadionban sorra kerülő nyitóünnepségen Somodi Maja és Nógrádi Bence rövidpályás gyorskorcsolyázók viszik majd a magyar zászlót.

A magyar küldöttség 15 fős lesz, azaz nagyobb, mint az előző alkalommal, ugyanis négy éve Pekingben 14 magyar sportoló szerzett kvótát, de végül csak tizenegyen indultak. A március 6-án rajtoló téli paralimpián nem lesz magyar sportoló.