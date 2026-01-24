Elfogadták a februári téli olimpiára utazó magyar csapat összetételét

"Kicsi, de erős csapatunk megkapja a kellő lelki támaszt" - jelentette ki Gyulay Zsolt elnök arra utalva, hogy az olaszországi játékokra utazó sportolók délutáni eskütételét Sulyok Tamás köztársasági elnök meghívására a Sándor-palotában tartják.

A MOB vezetője beszédében elmondta, hogy 130 évvel a Hajós Alfréd által nyert első magyar ötkarikás aranyérem után olimpiai emlékévet tart a MOB, ennek keretében pedig a szervezet emlékművet állít az összes bajnok szülőhelyén. Elárulta, ez 92 települést érint, ennek költségeit a MOB vállalja.

Fábián László főtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy szerényebb kilátásokkal utazik a téli olimpiára a magyar csapat, mivel az előző két játékokon érmeket, köztük aranyakat nyerő rövidpályás gyorskorcsolya válogatott valamelyest meggyengült. Ennek ellenére ütősnek nevezte a magyar csapatot, amely így is szép eredményeket érhet el Milánóban és Cortina d'Ampezzóban, ahol hat rövidpályás gyorskorcsolyázó, négy sífutó, két-két műkorcsolyázó és alpesi síző, valamint egy gyorskorcsolyázó szerepel majd.

A 120-ból jelenlévő 69 küldött egyhangúlag megszavazta Magyarország részvételét 2027-ben a nyári és téli EYOF-on, valamint az Európa Játékokon, továbbá 2028-ban a téli ifjúsági olimpián és a Los Angeles-i nyári olimpián.

"Egy mondás szerint az őszinte kommunikáció és a kölcsönös tisztelet az alapja a sikeres együttműködésnek. Az elmúlt, lassan négy év folyamán mindent igyekeztünk megtenni annak érdekében, hogy az államtitkárság és a magyar sportélet együttműködése ezen a két pilléren nyugodjon" - mondta köszöntőjében Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár. "A magyar sport csak akkor lehet sikeres, ha a szereplői nemcsak egy hajóban, egy zászló alatt, hanem egy irányba is eveznek. Büszke vagyok rá, hogy ez mára valósággá vált, amelyben emellett nélkülözhetetlen szerepet játszott az a jó viszony, amely az állami sportirányítás és a MOB között kialakult".

A sportvezető kifejtette, a 2010-es induláshoz képest a sport minden területén sikerült elég messzire jutni, mivel a magyar kormány döntésének értelmében az elmúlt több mint másfél évtizedben immár kiemelt stratégiai ágazatként olyan fejlődésen ment keresztül, mint korábban talán soha. Úgy vélte, minden területen, a létesítményektől az egyesületekig, az edzőktől a versenyzőkön át a szövetségekig hatalmas fejlődést és tervezhető hátteret hozott mindenkinek az elmúlt 16 év.

"Áprilisban arról is döntünk, hogy végig tudjuk-e vinni a MOB-bal közös, cikluson túlmutató programjainkat, hogy megmarad-e ez a kiemelt, nemzetünk fizikai és mentális egészségét, közös jövőnket egyaránt meghatározó szerepe a sportnak itthon" - zárta szavait Schmidt Ádám.