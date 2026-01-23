Varga Zsolt őszintén elmondta véleményét a válogatottról

Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint óriási munka eredménye, hogy a gárda 15-12-re legyőzte az elődöntőben az eddig százszázalékos görög csapatot, és bejutott a belgrádi Európa-bajnokság vasárnapi fináléjába.

A találkozón a magyar válogatott kiválóan használta ki az emberelőnyös lehetőségeit, kilenc fórból nyolcat értékesített, míg hátrányban a görögök 12 próbálkozásából hetet elhárított.

„Nagyon sokat foglalkoztunk a felkészülés alatt a védekezéssel, nagyjából a trebinjei tornára tudtuk összerakni pontosan, ami sok energiát emésztett fel. Az emberelőnyöket pedig inkább a mérkőzéseken tudtuk gyakorolni, és idő kérdése volt, hogy optimálisan működjön” – nyilatkozta Varga Zsolt a vegyes zónában.

A szakember megjegyezte, a görögök ugyan kiválóan játszottak eddig a tornán, de bízott abban, hogy a viadal hetedik mérkőzésére a hatalmas testű játékosaik fáradtabbak lesznek. „Ha bírjuk a saját ritmusunkat, akkor ez elkerülhetetlen volt számukra. Persze kulcs volt ezen kívül, hogy hátul jöttek a bravúrok Vogel Somától. Elöl sikerült elérnünk, hogy Argiropulusz korán megkapta a két hibáját, ez is egy óriási meló volt.”

„Nagyon fiatal, még mindig épülő a csapatunk. Ezekben a fiúkban benne van az, hogy nagy dolgokat vigyenek véghez, amit már tavaly nyáron a világbajnokságon is bizonyítottak. Fontos, hogy az elvárások maradjanak normálisak velük szemben. Kezeljük helyén azt, hogy a jelenlegi vízilabdában hat-hét csapat bármikor nyerhet” – fűzte hozzá az MTI kérdésére szövetségi kapitány.

A vasárnapi döntőben a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat összecsapásának győztesével találkozik a Varga-legénység.

A magyaroknak ez lesz történetük kilencedik Európa-bajnoki fináléjuk és rekordjukat tovább javíthatva a 14. elsőségüket gyűjthetik be a kontinensviadalokon, melyeken 1989 óta rendeznek egyenes kieséses meccseket.