Úgy tűnt, megvan a fordítás – mégis elúszott a továbbjutás

A női párosban már nyolcaddöntős Stollár Fanny vegyes párosban kiesett az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, miután pénteken Kevin Krawietz oldalán három játszmában kikapott a negyedik kiemelt Taylor Townsend, Nikola Mektic kettőstől.

A magyar–német duó nem kezdte jól az első fordulós mérkőzést, amelynek nyitószettjében egyetlen játékot tudott csak nyerni.

A folytatásra Stollárék egyértelműen feljavultak és 2:2 után „állva hagyták” ellenfelüket (6:2), így 52 perc után következett az egyik fél tizedik pontjáig tartó döntő szett. Abban újra az amerikai–horvát kettős irányított, s ugyan Stollárék 5–6-ig tartották magukat, de azt követően már csak egyetlen pontot csináltak és végül egy óra három perc alatt elbukták a mérkőzést.

Stollár korábban a japán Kato Mijuval az oldalán nagy csatában legyőzte a Jesika Maleckova, Miriam Skoch duót a női páros második fordulójában és bejutott a nyolcaddöntőbe.

Eredmények:

vegyes páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Taylor Townsend, Nikola Mektic (amerikai, horvát, 4.) – Stollár Fanny, Kevin Krawietz (magyar, német)

6:1, 2:6, 10–6 – döntő rövidítés

korábban:

férfiak, 3. forduló (a 16 közé jutásért):

Danyiil Medvegyev (orosz, 11.) – Marozsán Fábián

6:7 (5–7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3

női páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért):

Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán, 15.) – Jesika Maleckova, Miriam Skoch (cseh)

2:6, 7:5, 7:6 (10–8)