Sport
Úgy tűnt, megvan a fordítás – mégis elúszott a továbbjutás
Stollár Fanny és Kevin Krawietz a második szettben 6:2-re nyert, de a döntő rövidítésben nem bírtak ellenfelükkel
A magyar–német duó nem kezdte jól az első fordulós mérkőzést, amelynek nyitószettjében egyetlen játékot tudott csak nyerni.
A folytatásra Stollárék egyértelműen feljavultak és 2:2 után „állva hagyták” ellenfelüket (6:2), így 52 perc után következett az egyik fél tizedik pontjáig tartó döntő szett. Abban újra az amerikai–horvát kettős irányított, s ugyan Stollárék 5–6-ig tartották magukat, de azt követően már csak egyetlen pontot csináltak és végül egy óra három perc alatt elbukták a mérkőzést.
Stollár korábban a japán Kato Mijuval az oldalán nagy csatában legyőzte a Jesika Maleckova, Miriam Skoch duót a női páros második fordulójában és bejutott a nyolcaddöntőbe.
Eredmények:
vegyes páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért):
Taylor Townsend, Nikola Mektic (amerikai, horvát, 4.) – Stollár Fanny, Kevin Krawietz (magyar, német)
6:1, 2:6, 10–6 – döntő rövidítés
korábban:
férfiak, 3. forduló (a 16 közé jutásért):
Danyiil Medvegyev (orosz, 11.) – Marozsán Fábián
6:7 (5–7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3
női páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért):
Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán, 15.) – Jesika Maleckova, Miriam Skoch (cseh)
2:6, 7:5, 7:6 (10–8)