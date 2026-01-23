Szoboszlaiék ellen debütálhat Tóth Alex

Arra minden bizonnyal kevés az esély, hogy liverpooli válogatott társaihoz hasonlóan a 20 éves Tóth is kezdőként kapjon lehetőséget a mérkőzésen, csereként ugyanakkor már bevetheti őt Andoni Iraola vezetőedző. A kilencszeres válogatott középpályás szerződtetését kedden jelentette be a Bournemouth, amely sajtóhírek szerint 12 millió eurót és bónuszokat fizetett érte az FTC-nek. A csapat jelenleg a 15. helyen áll, ugyanakkor a bennmaradásért egyelőre nem kell küzdenie, ugyanis 10 ponttal előzi meg a már kiesést jelentő, 18. helyezett West Ham Unitedet.

A másik oldalon a javuló játék, az elért eredmények és a pozitívnak tűnő hangulat mellett az erősebb keretben is bízhatnak a szurkolók, akik az utóbbi hónapokban látottak alapján szinte nem tudnak betelni Szoboszlai teljesítményével. A magyar válogatott csapatkapitánya most éppen a hétközi Bajnokok Ligája-találkozón szerzett emlékezetes gólt, és az Olympique Marseille vendégeként aratott 3-0-s siker után a mérkőzés legjobbjának is megválasztották. A közösségi médiában és a sportoldalakon hamar elterjedt a 25 éves középpályás gólját tartalmazó felvétel, Szoboszlai ugyanis sokak szerint a korábbi brazil világklasszist, Ronaldinhót idézte meg a felugró sorfal alatt laposan a kapuba lőtt szabadrúgással. Ami magyar szempontból mindezek mellett is üdvözítő, hogy Kerkez egyre inkább felveszi a ritmust a Liverpoolban, és már nemcsak megkapja a lehetőséget kezdőként Arne Slot vezetőedzőtől, hanem él is vele, s mind a támadójátékban, mind pedig a védekezésben remek teljesítményt nyújtva segíti a Vörösöket. A szombat esti bajnokinak az előjelek alapján még vendégként is a negyedik Pool az esélyese.

A forduló rangadóját vasárnap este rendezik, amikor az edzőváltáson átesett és Michael Carrick irányításával új erőre kapott, ötödik Manchester United lesz a listavezető Arsenal vendége. Az Ágyúsok most hétpontos előnyben vannak – miközben a BL alapszakaszának tabelláját százszázalékos mérleggel szintén vezetik –, de nem hibázhatnak, ha megnyugtató előnyre szeretnének szert tenni. Különösen igaz ez úgy, hogy a legfőbb üldözők közül a második Manchester City a sereghajtó és kis túlzással romokban heverő Wolverhamptont fogadja, s alighanem a szezon meglepetése lenne, ha a Wolves pontot szerezne Manchesterben. A harmadik Aston Villára már jóval nehezebb feladat vár, mivel a Newcastle United otthonában szerepel, s bár a Szarkák csak nyolcadikak a tabellán, jelenleg négymeccses veretlenségi sorozatban vannak, hazai pályán ráadásul utoljára szeptember végén kaptak ki – akkor is az Arsenaltól.

A Konferencia-ligában címvédő és a bajnokságban hatodik Chelsea a Crystal Palace vendége lesz, a forduló pedig hétfő este zárul az Everton és a Leeds United liverpooli mérkőzésével.

Premier League, 23. forduló:

szombat: West Ham United-Sunderland 13.30

Burnley-Tottenham Hotspur 16.00 Fulham-Brighton 16.00

Manchester City-Wolverhampton Wanderers 16.00

Bournemouth-Liverpool FC 18.30

vasárnap:

Brentford-Nottingham Forest 15.00

Crystal Palace-Chelsea 15.00

Newcastle United-Aston Villa 15.00

Arsenal-Manchester United 17.30

hétfő:

Everton-Leeds United 21.00

A tabella:

1. Arsenal 22 40-14 50 pont

2. Manchester City 22 45-21 43

3. Aston Villa 22 33-25 43

4. Liverpool 22 33-29 36

5. Manchester United 22 38-32 35

6. Chelsea 22 36-24 34

7. Brentford 22 35-30 33

8. Newcastle United 22 32-27 33

9. Sunderland 22 23-23 32

10. Everton 22 24-25 32

11. Fulham 22 30-31 31

12. Brighton 22 32-29 30

13. Crystal Palace 22 23-25 28

14. Tottenham Hotspur 22 31-29 27

15. Bournemouth 22 35-41 27

16. Leeds United 22 30-37 25

17. Nottingham Forest 22 21-34 22

18. West Ham United 22 24-44 17

19. Burnley 22 23-42 14

20. Wolverhampton Wanderers 22 15-41 8