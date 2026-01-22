Sport
Megőrizte veretlenségét az FTC
A meccs 62. percében a nigériai Bamidele Yusuf büntetőjével az FTC szerzett vezetést, de az athéni rivális a 85. percben a csereként beállt marokkói Anasz Zarury találatával egyenlített. A magyar bajnok 15 pontjával a hetedik helyről várja a folytatást, egyúttal megőrizte a veretlenségét, amit a 36 csapatos mezőnyben a zöld-fehéreken kívül már csak a német Freiburg és a cseh Viktoria Plzen mondhat el magáról.
A Ferencváros jövő csütörtökön az alapszakasz utolsó körében az angol Nottingham Forest vendége lesz.
Noha a hivatalosan megadott kezdőcsapatban Zachariassen szerepelt csatárként Yusuf mellett, de hamar kiderült, a norvég támadó középpályás a megszokott helyén futballozik, helyette valójában Jonathan Levi játszott támadóként. A meccs elején ugyan többet birtokolta a labdát a görög rivális, de komoly veszélyt nem tudott kialakítani. Több mint tíz percet kellett várni az első lövésre, akkor viszont Pellistri nagy helyzetben nem találta el Gróf kapuját. Az FTC láthatóan a biztonságra helyezte a hangsúlyt, támadásban pedig elsősorban gyors kontrákkal próbálkozott, melyek közül egyetlen egy volt igazán ígéretes az első húsz percben. Az első félidő második felére már kiegyenlítődött a labdabirtoklás, így többnyire a két büntetőterület között folyt a játék. Egyik csapat sem vállalt sok kockázatot, ugyanakkor a görögök akciói hordoztak magukban valamivel több lehetőséget. A szünet előtti tíz percben viszont fordult a kocka, akkor a hazaiak egyértelmű fölénybe kerültek, amit Levi és Raemaekers lövése is jelzett, gól viszont nem született.
Térfélcserét követően lendületesebbé vált a meccs, mindkét gárda nagyobb iramban futballozott, az első kaput eltaláló lövés Palmer-Browné volt, de Gróf látványos vetődéssel ütötte ki a jobb felső sarokba tartó labdát. Nem sokkal később viszont már a hazai publikum örülhetett, mert a kezezésért megítélt tizenegyest Yusuf higgadtan a bal alsó sarokba gurította. Innentől a magyar együttes még inkább a szervezett védekezésre helyezte a hangsúlyt, ezt pedig tökéletesen meg is valósította, ugyanis igazán nagy helyzete egyáltalán nem volt az athéni riválisnak. A Ferencvárosnak az utolsó tíz percen belül „meccslabdája” volt, de a csereként beállt Joseph kihagyta a lehetőséget, ez pedig megbosszulta magát, mert az ellenfél cserejátékosa, Zarury néhány perccel később óriási gólt lőtt. Robbie Keane vezetőedző tanítványainak így be kellett érnie az egy ponttal, ami azt is jelenti, hogy a jövő heti, nottinghami találkozónak az lesz a tétje, hogy a zöld-fehérek megőrizzék a helyüket a legjobb nyolc között.
Európa-liga, alapszakasz, 7. forduló:
Ferencvárosi TC-Panathinaikosz (görög) 1-1 (0-0)
Groupama Aréna, 17 879 néző, v.: Mikola Balakin (ukrán)
gólszerzők: Yusuf (62., 11-esből), illetve Zarury (86.)
sárga lap: Raemaekers (79.), Romao (95.), illetve Bakaszetasz (41.), Swiderski (90.)
Ferencvárosi TC:
Gróf - Cissé, Raemaekers, Szalai G. (Madarász, 87.) - Makreckis, Kanichowsky, Romao, Zachariassen, Cadu - Levi (Ötvös, 73.), Yusuf (Joseph, 80.)
Panathinaikosz:
Lafont - Calabria, Palmer-Brown (Kocirasz, 74.), Ingason, Touba - Sanches (Zarury, 74.), Kiriakopulosz (Pantovic, 85.) - Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri - Swiderski (Taborda, 92.)
II. félidő:
-----------
59-62. perc: Zachariassen lövését kézzel blokkolta Palmer-Brown, s bár a szituáció egyértelmű volt, mégis hosszasan ellenőrizte a videobíró. A végül megítélt büntetőt Yusuf a bal alsó sarokba lőtte (1-0).
86. perc: Calabria passzolt Zaruryhoz, aki eltolta a labdát Makreckis mellett, majd 16 méterről a jobb felső sarokba bombázott (1-1).