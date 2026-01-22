Megőrizte veretlenségét az FTC

A meccs 62. percében a nigériai Bamidele Yusuf büntetőjével az FTC szerzett vezetést, de az athéni rivális a 85. percben a csereként beállt marokkói Anasz Zarury találatával egyenlített. A magyar bajnok 15 pontjával a hetedik helyről várja a folytatást, egyúttal megőrizte a veretlenségét, amit a 36 csapatos mezőnyben a zöld-fehéreken kívül már csak a német Freiburg és a cseh Viktoria Plzen mondhat el magáról.

A Ferencváros jövő csütörtökön az alapszakasz utolsó körében az angol Nottingham Forest vendége lesz.

Noha a hivatalosan megadott kezdőcsapatban Zachariassen szerepelt csatárként Yusuf mellett, de hamar kiderült, a norvég támadó középpályás a megszokott helyén futballozik, helyette valójában Jonathan Levi játszott támadóként. A meccs elején ugyan többet birtokolta a labdát a görög rivális, de komoly veszélyt nem tudott kialakítani. Több mint tíz percet kellett várni az első lövésre, akkor viszont Pellistri nagy helyzetben nem találta el Gróf kapuját. Az FTC láthatóan a biztonságra helyezte a hangsúlyt, támadásban pedig elsősorban gyors kontrákkal próbálkozott, melyek közül egyetlen egy volt igazán ígéretes az első húsz percben. Az első félidő második felére már kiegyenlítődött a labdabirtoklás, így többnyire a két büntetőterület között folyt a játék. Egyik csapat sem vállalt sok kockázatot, ugyanakkor a görögök akciói hordoztak magukban valamivel több lehetőséget. A szünet előtti tíz percben viszont fordult a kocka, akkor a hazaiak egyértelmű fölénybe kerültek, amit Levi és Raemaekers lövése is jelzett, gól viszont nem született.

Térfélcserét követően lendületesebbé vált a meccs, mindkét gárda nagyobb iramban futballozott, az első kaput eltaláló lövés Palmer-Browné volt, de Gróf látványos vetődéssel ütötte ki a jobb felső sarokba tartó labdát. Nem sokkal később viszont már a hazai publikum örülhetett, mert a kezezésért megítélt tizenegyest Yusuf higgadtan a bal alsó sarokba gurította. Innentől a magyar együttes még inkább a szervezett védekezésre helyezte a hangsúlyt, ezt pedig tökéletesen meg is valósította, ugyanis igazán nagy helyzete egyáltalán nem volt az athéni riválisnak. A Ferencvárosnak az utolsó tíz percen belül „meccslabdája” volt, de a csereként beállt Joseph kihagyta a lehetőséget, ez pedig megbosszulta magát, mert az ellenfél cserejátékosa, Zarury néhány perccel később óriási gólt lőtt. Robbie Keane vezetőedző tanítványainak így be kellett érnie az egy ponttal, ami azt is jelenti, hogy a jövő heti, nottinghami találkozónak az lesz a tétje, hogy a zöld-fehérek megőrizzék a helyüket a legjobb nyolc között.