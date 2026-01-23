Sport
Döntetlent játszott a svájci együttessel a magyar kézilabda-válogatott
Magyarország-Svájc 29-29
Rosta Miklós öt góllal járult hozzá a sikerhez, hatan három találattal zártak, Palasics Kristófnak pedig 13 védése volt. Csapatuk csak háromszor (1-0, 2-1, 29-28) vezetett az egész meccsen.
A magyarok - akiknek a legjobb nyolc közé jutás a céljuk - két győzelemmel és egy vereséggel, pont nélkül jutottak tovább a csoportkörből. Vasárnap 15.30-tól Szlovéniával, kedden 20.30-tól a társházigazda Svédországgal, szerdán 18 órától pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal találkoznak.
Az első két helyezett az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.