Sport
A 24 év alatti orosz birkózók ismét használhatják a nemzeti szimbólumokat
A birkózók világszövetsége (UWW) hozzájárult
A 24 év alatti orosz birkózók használhatják a nemzeti zászlajukat és himnuszukat a versenyeken (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Toshifumi Kitamura
A felnőtt birkózók esetében a nemzeti szimbólumok engedélyezésének kérdését az UWW vezető testületének egy közelgő ülésén vitatják meg. Erről az Orosz Birkózó Szövetség elnöke, Mihail Mamiasvili nyilatkozott, aki az UWW alelnöke is.
A 2022 februárjában kitört ukrajnai háború nyomán szankcionált orosz birkózók 2025 februárjától a UWW zászlaja alatt versenyezhetnek.