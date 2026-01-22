2026. január 23., péntek

Várandós a világ jelenlegi legjobb atlétája

Gyermeket vár Sydney McLaughlin-Levrone

MH/ MTI
 2026. január 22. csütörtök. 21:42
Frissítve: 2026. január 23. 3:44
Várandós a négyszeres olimpiai bajnok Sydney McLaughlin-Levrone, a világ jelenlegi legjobb női atlétája.

Sydney McLaughlin-Levrone négyszeres olimpiai bajnok
Fotó: Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

A 26 éves sztársportoló csütörtökön Instagram-oldalán jelentette be a hírt.

„Te vagy a legnagyobb áldás és már most nagyon szeretünk. Alig várjuk, hogy találkozzunk” – írta McLaughlin-Levrone, aki a bejegyzéshez a férjével közös képeket is mellékelt, amelyeken gyermekük ultrahangképei is láthatók.

Sydney Mclaughlin-Levrone a 400 méteres gátfutás királynője. A tokiói és a párizsi olimpián is megnyerte a számot, melynek világcsúcsát többször is megdöntötte, s jelenleg a francia fővárosban elért 50.37 másodperces eredménnyel tartja. Tavaly úgy döntött, a gát helyett 400 méter síkra koncentrál, melyen szeptemberben megnyerte a tokiói világbajnokság, a döntőben pedig minden idők második legjobb eredményével, 47.78 másodperccel ért célba, ami csupán 18 századdal marad el a keletnémet Marita Koch 1985-ben felállított világrekordjától. Az amerikai futó összesen négy olimpiai és öt világbajnoki aranyérmet szerzett eddig.

McLaughlin-Levrone így idén nem fog versenyezni, azaz a szeptemberben Budapesten sorra kerülő világdöntőn sem áll majd rajthoz.

