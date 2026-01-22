Stollárék a második fordulóban

Stollár Fanny a japán Kato Miju oldalán két szettben győzött az ausztrál nyílt teniszbajnokság párosversenyének első fordulójában.

A 15. helyen kiemelt duó csütörtökön a svájci Viktorija Golubiccsal és amerikai Ann Livel csapott össze, mindkét játszmában egyszer vették el ellenfelük adogatását, és 1 óra 13 perc alatt nyertek.

Stollár vegyes párosban is érdekelt az Australian Openen, és a német Kevon Krawietz-cal együtt az amerikai Taylor Townsend és horvát Nikola Mektic negyedik helyen kiemelt duójával csapnak össze az első körben.

Eredmény, női páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért):

Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán, 15.)-Viktorija Golubic, Ann Li (svájci, amerikai) 6:4, 6:3