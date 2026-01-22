Pintér Dániel profi szerződést kapott az Inter Miamitól

A saját nevelésű Pintér Dániel profi szerződést kapott klubjától, a bajnok Inter Miami labdarúgócsapatától.

Pintér Dániel (j) az MLS legutóbbi idényében mutatkozott be az első csapatban (balra Noah Allen, a csapat védője)

Az észak-amerikai profi bajnokságban (MLS) tavaly aranyérmes együttes csütörtökön honlapján jelentette be, hogy az Egyesült Államokban született, magyar-amerikai kettős állampolgárságú Pintér kontraktusa a 2027/28-as idény végéig érvényes, de az azt követő három szezonra opcionálisan meghosszabbítható.

A 18 éves csatár az MLS legutóbbi idényében mutatkozott be az első csapatban: szeptemberben a Charlotte elleni, idegenben 3-0-ra elveszített találkozón a 70. percben lépett pályára a Lionel Messit is foglalkoztató együttesben.

Pintér korábban kétszer-kétszer szerepelt a magyar U16-os és az U17-es válogatottban, de azóta ötször már a korosztályos – U18-as és U19-es – amerikai nemzeti csapatban is játszott.