Kemény mérkőzésen át vezet az út a döntőbe

A magyar férfi vízilabda-válogatott ebben az évtizedben már harmadszor juthat Európa-bajnoki fináléba, a belgrádi kontinensviadalon elődöntős ellenfele, a görög csapat viszont története során először nyerhetne Eb-érmet.

A görög együttes 1970-ben szerepelt először Európa-bajnokságon, de csak kétszer jutott a legjobb négy közé, 1999-ben, valamint 2016-ban. Tíz évvel ezelőtt ugyanígy a Belgrade Arenában játszott elődöntőt a gárda, amely azon az Eb-n kétszer is találkozott az akkor Benedek Tibor által irányított magyar csapattal: a csoportkör nyitányán döntetlent játszottak egymással, a bronzmérkőzésen pedig a magyarok diadalmaskodtak.

A két csapat az Eb-felkészülés során már megmérkőzött egymással, a 12-9-es magyar győzelemmel zárult összecsapásból viszont nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, hiszen a görögök azon a napon néhány órán belül kétszer ugrottak vízbe.

Tavaly két ellentétes mérkőzést vívtak egymással a felek: a világkupa divízió I-es tornájának elődöntőjében Varga Zsolt együttese fölényes, 20-10-es diadalt aratott, a sorozat szuperdöntőjében, a négy között viszont a görögök nyertek 18-14-re.

Az Európa-bajnokságokon magyar fölény jellemzi a párharcot, a legutóbbi, Zágrábban rendezett kontinensviadalig veretlen volt a magyar csapat tíz győzelemmel és két döntetlennel, két éve viszont a nyitókörben a görögök megtörték rossz sorozatukat.

Az elmúlt évek legemlékezetesebb görögök elleni mérkőzését a 2023-as fukuokai világbajnokság döntőjében vívta a magyar válogatott, amely akkor ötméteresekkel diadalmaskodott.

Mindkét csapatban van olyan játékos, aki az ellenfél országában szerepel, Sztilianosz Argiropulosz, a Bajnokok Ligája-győztes Ferencvárost erősíti, míg Angyal Dániel az Olympiakosz légiósa. A belgrádi Eb-n már csak a görög együttes mondhatja el magáról, hogy százszázalékos.

A magyar-görög elődöntőt pénteken 17 órától rendezik, a mérkőzést a Duna World és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.