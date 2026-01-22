Sport
Ez volt Szoboszlai első reakciója a díj után + VIDEÓ
Először kapta meg az elismerést
A Liverpool 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. Az angolok vezető gólját Szoboszlai Dominik lőtte szabadrúgásból, akit az európai szövetség (UEFA) megválasztott a mérkőzés legjobbjának. A magyar futballista ennek jeléül egy kis díjat is kapott a meccs után – írja a Mandiner.
„Köszönöm! Végre…”
– mondta mosolygósan Szoboszlai, miután átvette a díjat. A focista már négy gólnál és három gólpassznál jár a BL mostani kiírásában, de most először kapta meg a meccs emberének járó elismerést.
„Jelentős hatással volt a mérkőzésre, gólt lőtt, helyzeteket alakított ki és szervezte a játékot. Keményen dolgozott a csapatért” – indokolta az UEFA technikai bizottsága, hogy miért a magyar futballistát tüntette ki a találkozó legjobbja címmel.
Szoboszlait a Liverpool szurkolói is megszavazták a meccs emberének.