Emberhátrányos védekezés a kulcs?

Varga Zsolt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint az emberhátrányos védekezés lehet a kulcs pénteken a görögök elleni összecsapáson, a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság elődöntőjében.

Csütörtökön a legjobb négy között érintett válogatottak szakvezetőinek és csapatkapitányainak részvételével tartottak sajtótájékoztatót a Belgrade Arenában, ahol a magyar szakvezető megjegyezte, alapvetően elégedett együttese eddigi teljesítményével a tornán, de természetesen hibákat is látott. Hozzátette, folyamatosan azon dolgoznak, hogy ezeket kijavítsák.

A görögök elleni elődöntővel kapcsolatban az MTI kérdésére elmondta, hogy várhatóan mindkét oldalon sok kiállítás lesz majd, és az emberhátrányos védekezés lehet a kulcs a győzelemhez.

Manhercz Krisztián kijelentette, ahogyan a többi mérkőzésükre, a görögök elleni összecsapásra is százszázalékosan felkészülnek. Majd arról beszélt, hogy pénteki riválisuk védekezésben és támadásban is nagyszerű teljesítményt nyújtott eddig, ezért a magyar csapatnak a legjobbjára lesz szüksége a sikerhez.

A görög nemzeti együttest 2014 óta irányító Teodorosz Vlahosz szavai szerint csapata szeretné megnyerni az Európa-bajnokságot, de tudják, hogy, lépésről lépésre kell haladniuk. A szakember dicsérte Varga Zsolt gárdáját, egyúttal kiemelte, hogy a magyar a legnagyobb múlttal rendelkező vízilabda nemzet, és rendre óriási csatákat vívnak egymással. Vlahosz szerint mindkét együttesnek megvannak a megfelelő „fegyverei”, csak az a kérdés, ezeket mennyire tudják használni pénteken.

Konsztantinosz Geniduniasz, a görögök csapatkapitánya nem tagadta, rendkívül csalódottak lennének, ha nem tudnák megszerezni a görög vízilabda történetének első Európa-bajnoki érmét. Mint mondta, akkor már „az is jobb lenne, ha az ötödik helyért játszanánk”. Hozzátette, a magyarok ellen mindig nagyon nehéz dolguk van, de felkészültek az elődöntőre.

Alessandro Campagna, az olaszok szövetségi kapitány arról beszélt, hogy átalakított együttesében több játékos első világversenyén szerepel. Ők még csak néhányszor ugrottak medencébe a nemzeti csapat színeiben, így számukra hatalmas lehetőség és élmény lesz a péntek esti elődöntő, melyben a hazai medencében szereplő, háromszoros olimpiai bajnok szerbek ellen több mint tizenötezer ember előtt mutathatják meg magukat.

A házigazdákat irányító Uros Stevanovic elismerte, csapata nem kezdte jól a tornát a hollandok ellen, de a spanyolokkal és a magyarokkal szemben kiváló teljesítményt nyújtott, s ha úgy játszik az olaszok elleni elődöntőben is, akkor bejuthat a fináléba.

A magyar-görög elődöntőt pénteken 17 órától rendezik, a mérkőzést a Duna World és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.