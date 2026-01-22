2026. január 22., csütörtök

Előd

EUR 385.56 Ft
USD 329.43 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Tóth Alex miatt könnyeket ejtett Robbie Keane

Az ír edző szívszorongató búcsúja

MH
 2026. január 22. csütörtök. 0:11
Megosztás

Nem okozott meglepetést, hogy a Ferencváros legértékesebb játékosának tartott Tóth Alex Angliába igazolt, hiszen a távozásáról hetek óta hírek keringtek, és több csapat is örömmel szerződtette volna a magyar labdarúgás nagy tehetségét. Az ír edző, Robbie Keane szavai azonban szívszorongatóak.

Tóth Alex miatt könnyeket ejtett Robbie Keane
Tóth Alex nem csak Magyarországon robbant be
Fotó: MH/Török Péter

Szinte a semmiből robbant be Tóth Alex a legjobbak közé, hiszen amikor egy éve Robbie Keane átvette a csapatot, a játékos még a Soroksárban szerepelt. A téli edzőtáborozást követően az ír edző szólt, hogy a játékos nem mehet vissza a fiókcsapatba, mert szüksége van rá a Fradiban.

Igazi villámkarrier lett Tóth Alexé, mert tavasszal nem csupán a bajnokcsapatban márciusában már a válogatottban is bemutatkozott. Ősszel már meghatározó tagja lett a Fradinak és a magyar válogatottnak is, az őszi Európa-ligamenetelés során pedig külföldi nagy klubok figyelmét is felkeltette, nem csoda, hogy végül Kerkez Milos korábbi klubja, a Bournemouth csapott le rá.

„Alex küldött nekem egy fotót tegnap magáról a magángépen – életében először ült ilyenen – a Bournemouth mezzel. Küldött egy hosszú üzenetet, megköszönve, hogy megváltoztattam az életét. Felhívtam a feleségem és elkezdtem sírni, pedig általában sosem sírok. De segítettem valakinek elérni az álmát. Azt hiszem, hogy Tóth Alex az egyik legkedvesebb kölyök, akivel valaha is találkoztam életemben. Sokat beszélget Instagramon a fiaimmal. Mindig szerény, mindig bátor. Amint megtudtam, hogy a Bournemouth-hoz megy, felhívtam öt embert, hogy kérlek titeket, vigyázzatok Alexre. Büszke vagyok rá, hogy egy 20 éves fiatal a klubunktól oda megy. Fáj, hogy elment, megakadályozhattam volna, maradt volna a hülye szabály miatt nyárig. De a saját fejlődése érdekében mennie kellett” – fogalmazott Robbie Keane, akit az Üllői129 idézett közösségi oldalán.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink