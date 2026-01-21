Szoboszlai klasszis góljával szerzett vezetést a Liverpool

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában a Liverpool az Olympique Marseille otthonában lépett pályára és elhozta mindhárom pontot, miután a félidő utolsó percében Szoboszlai nagyon okosan, laposan lőtte el a szabadrúgást, a sorfal felugrott, a labda pedig a bal sarokban kötött ki, Rulli ujjheggyel csak hozzáért. Gyönyörű gól volt.

A 73. percben szerencsés góllal növelte előnyét a Pool! Frimpong nagyon harciasan megverte Murillot a jobb szélen, egészen az alapvonalig vezette a labdát, amit aztán találomra középre lőtt, a menteni igyekvő Medina lábáról, majd Rulli sarkáról pedig a kapuba pattant a labda. Végül a kapus öngóljaként könyvelték el, 0–2.

A hosszabbítás perceiben még egy gólt szerzett a Liverpool, Szoboszlai ezúttal elindította a támadást, amit a pár perce beállított Cody Gakpo fejezett be góllal Ryan Gravenberch passza után, 0-3.

BAJNOKOK LIGÁJA ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Olympique Marseille (francia)–Liverpool (angol) 0–3

Marseille, Stade Vélodrome. Vezeti: Vincic (szlovén)

Marseille: Rulli – Murillo, Pavard, Balerdi, Medina – T. Weah, Höjbjerg, Kondogbia (Nadir, 68.), H. Traoré (I. Paixao, 68.) – Gouiri (Aubameyang, 68.), Greenwood. Vezetőedző: Roberto De Zerbi

Liverpool: Alisson – Frimpong, J. Gomez, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Ekitiké (C. Jones, 79.), Wirtz (Gakpo, 79.). Vezetőedző: Arne Slot

Gólszerzők: Szoboszlai (45+1.), Rulli (73. – öngól), Gakpo (90+3.)