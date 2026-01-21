Perl Zoltán nélkül is majdnem "megcsípte" a Falco az éllovas Murciát

A magyar bajnoki ezüstérmes 4/2-es győzelmi mérleggel, a H csoport másodikjaként jutott tovább a 16 közé, ahol decemberben a Murciában elszenvedett 97-67-es vereséggel kezdte meg a második csoportkört a K jelű kvartettben, majd 84-77-re kikapott otthon a Rostocktól, a múlt héten viszont 86-79-re nyert a lengyel Sopot vendégeként.

A Murcia helyzete jóval egyszerűbb és kedvezőbb volt, ugyanis százszázalékos mutatóval vezette a csoportot, a spanyol bajnokságban pedig 16 forduló után az előkelő negyedik helyen áll.

A szerdai csatát 6-0-lal kezdték a vasiak - akiknél hátsérülés miatt hiányzott a csapatkapitány Perl Zoltán -, de két perccel később már az ellenfél vezetett 8-7-re. Innentől fej fej mellett haladt a két gárda - hazai részről főként a válogatott Váradi Benedek jeleskedett -, aztán a 14. percben 33-21-re elléptek a vendégek, és Milos Konakov vezetőedző időt kért. Ennek ellenére a szombathelyieknek minden támadásban meg kellett küzdeniük a dobópozícióért, míg a Murcia remek védekezéssel rengeteg labdát szerzett, és csakhamar 16 pontra növelte az előnyét. A nagyszünetben 34-49 állt a nagyórán.

Térfélcsere után ritmust váltott a Falco, és kilenc perc alatt két pontra csökkentette a hátrányt (58-60), ekkor Tanoh Dez András vitte a prímet, a lelátókról pedig zúgott az "Álljatok fel!" és a "Mindenki szombathelyi!". Az 58-64-ről induló zárószakaszban ismét tíz ponttal eltávolodott a rivális, a sárga-feketék többször is feljöttek hat pontra, majd két perccel a vége előtt Aleksa Novakovic triplájával 72-74 volt az állás. A szintén szerb Strahinja Jovanovic is bedobott egy hármast, az utolsó perc 75-74-ről indult, de a hátralévő időben érkezett hat pontra már nem volt válasza a vasi csapatnak.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - UCAM Murcia 75-80 (15-21, 19-28, 24-15, 17-16)

FIBA Europe Cup, második csoportkör, 4. forduló.

Szombathely, Arena Savaria.

Játékvezetők: Zdenko Tomasovic (szlovák), Sinisa Prpa (szerb), Mehmet Sahin (török). Falco: Váradi 10/6, Tanoh Dez 12, Novakovics 8/3, Avery 5, Toro 9. Csere: Keller 2, Whelan 13/9, Bognár 2, Jovanovics 14/9. Murcia: Ennis 1, De Julius 6, Raieste 5/3, Martin 15/6, Cacok 16. Csere: Forrest 11/9, Garcia 3/3, Sant-Roos 4, Falk -, Cate 4, De La Torre 3/3, Nakic 12/12.

A Falco két hét múlva Rostockban lép pályára. Az EK második csoportköréből a kvartettek első két-két helyezettje lép tovább a negyeddöntőbe.