Összejöhet a nyolcaddöntő a Ferencváros számára

A görög Panathinaikoszt fogadja a Groupama Arénában csütörtökön a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában, győzelme esetén pedig a magyar bajnok szinte biztos, hogy az első nyolcban végez, így a nyolcaddöntőben folytathatná a szereplését.

Az Európa-liga alapszakaszában az FTC egyike annak a négy csapatnak, amely hat forduló után veretlen, négy sikere mellett két döntetlent ért el, egy újabb diadallal pedig óriási lépést tenne afelé, hogy kihagyja a 16 közé jutásért februárban rendezendő párharcot, és csak az azt követő fordulóban lépjen pályára a kieséses szakaszban. A teljes idény nemzetközi mérkőzéseit figyelembe véve a zöld-fehérek bármelyik ellenféllel felveszik a versenyt, mivel a Bajnokok Ligája-selejtezőben az örmény Noah ellen kettős győzelemmel, a bolgár Ludogorec ellen pedig egy-egy győzelemmel és döntetlennel jutottak tovább. Az azeri Qarabagtól mindkétszer kikaptak ugyan, de a két kupasorozatban összesen lejátszott 12 mérkőzésből hetet megnyertek, háromszor döntetlent értek el, s csak kétszer kaptak ki, ami 67 százalékos teljesítmény.

A téli szünetben alaposan átalakult Robbie Keane vezetőedző együttesének kerete, ugyanis két meghatározó játékosát is eladta a klub. Az Európa-liga alapszakaszának góllövőlistáján négy találattal - holtversenyben - a második helyen álló Varga Barnabás a görög AEK Athénhoz szerződött, így tavasszal a Konferencia-ligában folytathatja, míg Tóth Alexet kedden igazolta le a Premier League-ben szereplő Bournemouth. Bár a 20 éves középpályás is biztosan hiányozni fog az ír szakembernek, de talán a 31 éves csatár a legérzékenyebb veszteség, mivel az El-ben szerzett négy gólja mellett a BL-selejtezőben hatszor, az NB I-ben tízszer és a Magyar Kupában kétszer volt eredményes ebben az idényben, összességében pedig a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) adatai alapján tavaly a világ 13. legeredményesebb labdarúgója volt.

A klubvezetés természetesen igyekezett pótolni a távozókat, így szerződtette a Diósgyőrtől a holland-ghánai kettős állampolgárságú Elton Acolatsét a csatársorba, az argentin Mariano Gómezt az FC Zürichtől a védelembe. Ezt a sort erősítette tovább a kedden igazolt Franko Kovacevic, aki szintén támadó. A horvát légiós a szlovén NK Celje játékosaként 28 mérkőzésen lépett pályára ősszel, szerzett 25 gólt, a Konferencia-ligában mesterhármast ért el a görög AEK Athén ellen, az ír Shamrock Rovers ellen duplázott, az Európa-liga selejtezőjében pedig háromszor is betalált a svájci Luganónak.

A Panathinaikosz jelentős lépéseket tett a továbbjutás felé Rafael Benítez vezetőedző októberi kinevezése óta. A 20-szoros görög bajnok az azóta megszerezhető kilenc pontból hetet begyűjtött, és a 15. helyre zárkózott fel, ugyanakkor vasárnap a bajnokságban 4-0-ra kikapott az AEK Athén otthonában. Egyik legismertebb játékosa a 80-szoros görög válogatott Anasztasziosz Bakaszetasz, aki múlt szerdán mesterhármast ért el a Görög Kupában, de az Európa-ligában és a Bajnokok Ligája-selejtezőben még nem volt eredményes.

A két csapat eddig csupán 1965 őszén találkozott egymással, a BEK nyolcaddöntőjében a hazai pályán elért gól nélküli döntetlen után a Ferencváros idegenben 3-1-es sikerrel harcolta ki a továbbjutást.

Az alapszakaszból a 9-24. helyezettekre oda-visszavágós párharc vár a 16 közé kerülésért, a nyolcaddöntőben pedig majd azok közül az együttesek közül kapnak ellenfelet, amelyek az első nyolc között végeztek.

Az ukrán Mikola Balakin vezeti majd a 21 órakor kezdődő Ferencváros-Panathinaikosz mérkőzést, amelyet az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió is élőben közvetít.