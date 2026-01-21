Megsérült az izlandiak egyik kulcsjátékosa

Elvar Örn Jónsson izlandi balátlövő számára kedden, a magyar válogatott elleni csoportmérkőzés első félidejében súlyos sérülés miatt véget ért a férfi kézilabda Európa-bajnokság.

Az izlandi Elvar Örn Jonsson (b) és Orri Freyr Thorkelsson gólöröme a 2026-os EHF Európa-bajnokságon

A Handkastid szakportál beszámolója szerint a Bajnokok Ligája-címvédő német SC Magdeburg játékosa eltörte a kezét a találkozón, amelyet Izland végül 24-23-ra megnyert, így csoportelsőként, a maximális két ponttal jutott tovább.

Elvar Örn Jónsson mindhárom eddigi Eb-meccsen kezdő volt, és a legutóbbi világversenyeken is kulcsszerepet töltött be csapatában. A második félidő elején piros lapot kapott Ymir Örn Gíslasonnal válogatottjuk középső védőpárosát alkották a tornán.

A malmői középdöntőben pénteken, vasárnap, jövő kedden és jövő szerdán lép pályára az izlandi és a magyar együttes is. A pontos menetrendet szerda este vagy csütörtök reggel hozza nyilvánosságra az európai szövetség.