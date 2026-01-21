Bajnokok Ligája: pontot szerzett a Galatasaray

A spanyolok Giovanni Simeone találatával már a negyedik percben megszerezték a vezetést, a hazaiak azonban bő negyedórával később öngóllal egyenlítettek: Sallai beadásánál a labda Llorente lábán megpattanva védhetetlenül vágódott a kapuba. Mivel a folytatásban nem született újabb gól, az együttesek megosztoztak a pontokon: az Atlético így már négy mérkőzés óta veretlen az elitsorozatban, ahol a Galatasaray két, nyeretlenül megvívott összecsapás után szerzett újra pontot. Sallai végig pályán volt.

A másik kora esti mérkőzésen a Qarabag odahaza egy 94. perces góllal 3-2-re legyőzte az Eintracht Frankfurtot.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 7. forduló: Galatasaray (török)-Atlético Madrid (spanyol) 1-1 (1-1), gól: Llorente (20., öngól), illetve Simeone (4.)

Qarabag (azeri)-Eintracht Frankfurt (német) 3-2 (1-1), gól: Duran (4., 80.), Mustafazade (94.), illetve Uzun (10.), Chaibi (78., 11-esből)

Később: Chelsea (angol)-Pafosz (ciprusi) 21.00, Atalanta (olasz)-Athletic Bilbao (spanyol) 21.00, Juventus (olasz)-Benfica (portugál) 21.00, Slavia Praha (cseh)-FC Barcelona (spanyol) 21.00, Olympique Marseille (francia)-Liverpool (angol) 21.00, Newcastle United (angol)-PSV Eindhoven (holland) 21.00, Bayern München (német) - Union Saint-Gilloise (belga) 21.00.