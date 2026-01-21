Australian Open: Marozsán Fábián már a legjobb 32 között

A világranglistán 47. magyar játékos - a 24. helyen kiemelt francia Arthur Rinderknech hétfői búcsúztatása után - a 64 között a 30 éves Majchrzakkal szállt szembe, akinek eddigi legjobbja a 2022-es második körös szereplés volt az Australian Openen. A Vasas sportolója - aki a múlt héten elődöntős volt Aucklandben - ugyanakkor a harmadik fordulóig jutott az előző két melbourne-i Grand Slam-tornán.

Első találkozójukon a 26 éves Marozsán remekül kezdett, 2-0-ra elhúzott, de az 59. helyen álló ellenfél egyenlített. A magyar teniszező a hatodik játékban ismét elvette ellenfele adogatását, majd 34 perc alatt hozta a szettet.

A folytatásban Marozsán lendületben maradt, 5:0-nál három játszmalabdája is volt, végül 6:4-re nyerte ezt a szakaszt. A harmadik szettben 1:1 után egy maratoni hosszúságú játék következett, amelyben a lengyel nyolc bréklabdát hárított. Marozsánnak 2:2-nél már sikerült elnyernie Majchrzak szerváját, aki azonban 5:5-nél utolérte, majd jöhetett a rövidítés, amelyet 7-5-re nyert meg a magyar játékos.

Marozsán a 32 között a francia Quentin Halysszal (83.) vagy a 11. helyen kiemelt, korábbi háromszoros AO-döntős orosz Danyiil Medvegyevvel találkozik.