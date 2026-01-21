Sport
Australian Open: Marozsán Fábián már a legjobb 32 között
A magyar éljátékos háromszettes győzelmet aratott lengyel ellenfele felett
Első találkozójukon a 26 éves Marozsán remekül kezdett, 2-0-ra elhúzott, de az 59. helyen álló ellenfél egyenlített. A magyar teniszező a hatodik játékban ismét elvette ellenfele adogatását, majd 34 perc alatt hozta a szettet.
A folytatásban Marozsán lendületben maradt, 5:0-nál három játszmalabdája is volt, végül 6:4-re nyerte ezt a szakaszt. A harmadik szettben 1:1 után egy maratoni hosszúságú játék következett, amelyben a lengyel nyolc bréklabdát hárított. Marozsánnak 2:2-nél már sikerült elnyernie Majchrzak szerváját, aki azonban 5:5-nél utolérte, majd jöhetett a rövidítés, amelyet 7-5-re nyert meg a magyar játékos.
Marozsán a 32 között a francia Quentin Halysszal (83.) vagy a 11. helyen kiemelt, korábbi háromszoros AO-döntős orosz Danyiil Medvegyevvel találkozik.
Eredmény, 2. forduló (a 32 közé jutásért), férfiak: Marozsán Fábián-Kamil Majchrzak (lengyel) 6:3, 6:4, 7:6 (7-5)
Korábban, nők: Zeynep Sönmez (török)-Bondár Anna 6:2, 6:4, később, férfiak: Fucsovics Márton-Alekszandr Bublik (kazah, 10.) 5.55