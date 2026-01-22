A Barcelona idegenben, a Bayern otthon, a Chelsea szenvedve győzött

A Bayern München 2-0-ra verte az Union Saint-Gilloise csapatát úgy, hogy a 63. perctől emberhátrányban játszott. Ezt követően, a hajrá elején Harry Kane, aki mesterhármast érhetett volna el, büntetőt hibázott, a felső lécre rúgta a labdát. A bajor együttes a csoportkörben vagy ligaszakaszban 2013 decembere óta 38 mérkőzésen nem kapott ki hazai pályán, ráadásul ezeken a találkozókon 36-szor győzött. A müncheniek a 250. BEK/BL-győzelmüket aratták. Ezt a mérföldkövet eddig csak a Real Madridnak (306) sikerült elérnie. A bajor együttes biztos nyolcaddöntős.

A nyolcfordulós alapszakaszból az első nyolc helyezett rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok pedig keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 együttes kiesik.

A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő találkozóira pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.

A kieséses szakasz sorsolását január 30-án tartják, a döntőt pedig Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 7. forduló: Olympique Marseille (francia)-Liverpool (angol) 0-3 (0-1), gól: Szoboszlai (45+1.), Rulli (72., öngól), Gakpo (93.)

Bayern München (német) - Union Saint-Gilloise (belga) 2-0 (0-0), gól: Kane (52., 55.) piros lap: Kim (63., Bayern München)

Slavia Praha (cseh)-FC Barcelona (spanyol) 2-4 (2-2), gól: Kusej (10.), Lewandowski (44., öngól), illetve Fermín (34., 42.), Olmo (64.), Lewandowski (71.)

Chelsea (angol)-Pafosz (ciprusi) 1-0 (0-0), gól: Caicedo (78.)

Atalanta (olasz)-Athletic Bilbao (spanyol) 2-3 (1-0), gól: Scamacca (16.), Krstovic (88.), illetve Guruzeta (58.), Serrano (70.), Navarro (74.)

Juventus (olasz)-Benfica (portugál) 2-0 (0-0), gól: Thuram (55.), McKennie (64.)

Newcastle United (angol)-PSV Eindhoven (holland) 3-0 (2-0), gól: Wissa (8.), Gordon (30.), Barnes (65.)

Galatasaray (török)-Atlético Madrid (spanyol) 1-1 (1-1), gól: Llorente (20., öngól), illetve Simeone (4.)

Qarabag (azeri)-Eintracht Frankfurt (német) 3-2 (1-1), gól: Duran (4., 80.), Mustafazade (94.), illetve Uzun (10.), Chaibi (78., 11-esből)

kedden játszották: Real Madrid (spanyol)-AS Monaco (francia) 6-1 (2-0), gól: Mbappé (5., 26.), Mastantuono (51.), Kehrer (55. – öngól), Vinícius Junior (63.), Bellingham (81.), illetve Teze (72.)

Internazionale (olasz)-Arsenal (angol) 1-3 (1-2), gól: Sucic (18.), illetve Gabriel Jesus (10., 31.), Gyökeres (84.)

Villarreal (spanyol)-Ajax Amsterdam (holland) 1-2 (0-0), gól: Oluwaseyi (49.), illetve Gloukh (61.), Edvardsen (90.)

Tottenham Hotspur (angol)-Borussia Dortmund (német) 2-0 (2-0), gól: Romero (14.), Solanke (37.) kiállítva: D. Svensson (24. – Dortmund)

Sporting Lisboa (portugál) - Paris Saint-Germain (francia) 2-1 (0-0), gól: Suárez (74., 91.), illetve Kvarachelia (79.)

Olimpiakosz (görög)-Bayer Leverkusen (német) 2-0 (2-0), gól: Costinha (2.), Taremi (45+1.)

FC Köbenhavn (dán)-SSC Napoli (olasz) 1-1 (0-1), gól: J. Larsson (72.), illetve McTominay (39.) kiállítva: Delaney (35. – Köbenhavn)

Bodö/Glimt (norvég)-Manchester City (angol) 3-1 (2-0), gól: Högh (22., 24.), Hauge (58.), illetve Cherki (60.) kiállítva: Rodri (62. – Manchester City)

Kairat Almati (kazah)-Club Brugge (belga) 1-4 (0-2), gól: Sadybekov (92.), illetve Stankovic (32.), Vanaken (38.), Vermant (74.), Mechele (84.)