Varga Zsolt szerint óriási volt a tűz a játékosokban

Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint hatalmas tűzzel küzdött a magyar férfi vízilabda-válogatott, amely ötméteresekkel 15-14-re legyőzte a címvédő és világbajnok spanyol csapatot a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének zárófordulójában, ezzel bejutott a legjobb négy közé.

"Nem volt könnyű helyzet, hiszen azzal, hogy a spanyolok az utolsó pillanatban egyenlítettek, a lélektani előny náluk lehetett volna. Fekete Gergő ráadásul magáénak érezte Cabanas gólját, ezért különösképpen is nagy lelkierőre volt szüksége ahhoz, hogy odaálljon az utolsó lövésre. Hatalmas gratuláció a csapatnak, hiszen ezúttal végig ki tudtunk tartani és a negyedik negyedben is óriási tűzzel játszottunk" - mondta a vegyes zónában Varga Zsolt, aki edzői- és játékos pályafutása során egyaránt minden alkalommal ott volt a legjobb négy között az Európa-bajnokságokon. A szakember játékosként öt kontinensviadalon szerepelt 1993 és 2001 között, mérlege két arany- (1997, 1999), két ezüst- (1993, 1995) és egy bronzérem (2001). Kapitányként Splitben ezüstig, Zágrábban a negyedik helyig vezette a csapatot - azaz eddig a személye garancia volt a négy közé jutásra.

A szakember hozzátette, fontos volt, hogy a spanyol csapat három legjobb játékosa, Alvaro Granados, Alberto Munarriz és Bernat Sanahuja nem tudott extra teljesítményt nyújtani a védekezésnek köszönhetően.

A tréner az MTI érdeklődésére kiemelte, két nappal ezelőtt gyakorolták az ötmétereseket és ezek alapján tervezte el előre a lövők sorrendjét.

Fekete Gergő a 2023-as világbajnokság döntőjében a görögök ellen hasonló helyzetben volt, akkor azonban ötméterese két kapufáról vágódott kifelé.

"Nem nagyon beszéltem azóta erről, de az egy hatalmas mélypont volt nekem, amellett, hogy megnyertük, hiszen magamban csalódtam. Utána már a zágrábi Európa-bajnokságon volt egy próbatételem a szerbek ellen a négybe jutásért, ez pedig egy újabb vizsga volt a karrieremben, remélem, mindenből tudok tanulni" - nyilatkozott a távirati irodának a Ferencváros játékosa.

"A szerb meccs után nagyon mélyen voltunk, és ebből tudtunk ma felállni. Külön szeretném megköszönni azoknak a társaimnak, akik Granadoson, Munarrizon és Sanahuján védekeztek ezen az estén. Leszedték őket a pályáról, ami létfontosságú volt ebben a csatában. És persze Vogel Somának, aki szenzációsan védett" - jegyezte meg Fekete.

A csapatkapitány Manhercz Krisztián kiemelte, a szerb meccs után is úgy érezte, hogy "igazi férfiak" alkotják a csapatot, ez a mai napra is igaz volt, hiszen megint sok kiállítást kellett kivédekeznie az együttesnek, Vogel pedig hátul szenzációs volt.

Varga Zsolt együttese megőrizte veretlenségét a spanyolokkal szemben a kontinensviadalok történetében. Ez volt a két csapat 21. összecsapása, a rivális egyszer sem győzött. A spanyolok 2018 óta a két olimpiát leszámítva minden világversenyen dobogósok voltak, ez a sorozat szakadt most meg.

A magyar csapatra két nap pihenő vár, a pénteki elődöntőben pedig jó eséllyel a görögökkel csap össze.