Tóth Alex a Bournemouth-hoz szerződött

A 20 éves középpályás a magyar bajnok, Európa-liga-szereplő Ferencvárostól igazolt a szigetországi együtteshez, amely először az X-odalán kedden közzétett piros-fehér-zöld színű Rubik-kockával jelezte a játékos megszerzését, majd egy kisfilmmel mutatta be új szerzeményét, aki éppen a szerződését írja alá.

„Óriási érzés ennek a klubnak a részévé válni és nagyon izgatottan várom, hogy jó dolgokat érjünk el együtt” – nyilatkozott az egyesület honlapján Tóth Alex. „Amikor először hallottam a Bournemouth érdeklődéséről, izgatottságot és boldogságot éreztem, mert a Premier League egyik klubjáról van szó, a PL pedig a világ legjobb és legerősebb bajnoksága. Az egész klub és annak felépítése tetszik, a vezetőkkel is hamar megtaláltuk a közös hangot. Nagyon várom a közös munkát és a csapattal a jó eredményeket”.

A kilencszeres válogatott Tóth Alexért – sajtóhírek szerint – 12 millió eurót és bónuszokat fizet az FTC-nek az angol élvonal 15. helyén álló klub. Ez pedig átigazolási rekord, ennyi pénzt ugyanis Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek.

Tóth 2023 májusában mutatkozott be a magyar élvonalban, stabil csapataggá viszont Robbie Keane vezetőedzői kinevezése után vált az előző szezon tavaszi idényében, addig többnyire a másodosztályú Soroksárban szerepelt. A nemzeti együttesben tavaly márciusban játszotta első meccsét.

Tiago Pinto, a Bournemouth sportigazgatója jelezte, remélik, hogy Tóth személyében egy újabb tehetséget találtak.

„Egy olyan klubtól érkezett, amely hozzászokott ahhoz, hogy a legmagasabb szinten versenyezzen Magyarországon, miközben Európában is szerepel, ezért izgatottak vagyunk, hogy mit tud nekünk nyújtani a Bournemouthban” – mondta.

Lipcsei Péter is megszólalt a fiatal sportoló átigazolása ügyében. Szerinte mentálisan is nagyon erős, alázatos játékos Tóth Alex.

A Ferencváros emblematikus figurája, a Soroksár korábbi vezetőedzője az M1 aktuális csatornának nyilatkozva kiemelte, a másodosztályú együttesnél már a megérkezése pillanatában látták, hogy a most 20 éves futballista nagy tehetség, ugyanakkor nem gondolták volna, hogy ilyen rövid idő alatt és ilyen mértékben lép majd szintet.

„Nagyon örülök, hogy a Bournemouth-hoz igazolt, és kíváncsian várom, hogy hogyan fog ott teljesíteni. Persze a Premier League más kávéház, hetente akár két-három mérkőzést is kell ott játszani, de bízom abban, hogy minél több lehetőséget kap majd” – fogalmazott Lipcsei Péter.

A szakember kiemelte, Tóth Alexen hamar látták, hogy gyorsabban gondolkodik, mint a társai, és ahogyan a Soroksárnál, úgy később a Ferencvárosban is hamar felvette a ritmust.

„A munkabírásával soha nem volt gond, ezért remélem, hogy az új klubjában is gyorsan be tud majd illeszkedni. Lényegesnek tartom azt az alázatot, ami benne megvan, úgy láttam és tapasztaltam, hogy ő nem felejtette el, honnan jött. Mindemellett mentálisan erős futballistáról van szó, és nagyon szurkolok neki, hogy a Bournemouth-ban is teljes mértékben a feladataira tudjon koncentrálni” – mondta Lipcsei. Hozzátette, reméli, hogy a középpályás számára ez még nem a végállomás, és innen is szintet fog lépni.

„Az a lényeg, hogy itt is építse fel magát, mint ahogyan a Ferencvárosnál tette, aztán játsszon minél többet és jöjjenek a gólok, gólpasszok, hogy aztán hazatérve a válogatottban is jó teljesítményt tudjon nyújtani” – nyilatkozta.

A Bournemouth-nál játszott korábban Kerkez Milos, aki azóta Szoboszlai Dominik klubtársa lett a Liverpoolban.

A Ferencváros a holtidényben egy magyar játékostól már megvált: Varga Barnabás az AEK Athén futballistája lett.