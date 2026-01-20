2026. január 20., kedd

Szalah visszatért a Liverpoolhoz

A 33 éves csatár kedden tréningezett ugyan, de nem biztos, hogy szerdán pályára lép

MH/MTI
 2026. január 20. kedd. 16:38
A Marokkóban rendezett afrikai kontinensviadal után visszatért a Liverpool labdarúgócsapatához az egyiptomi Mohamed Szalah, és már résztvett a keddi edzésen.

Szalah visszatért a Liverpoolhoz
Szoboszlai klubtársa, az egyiptomi Mo Szalah
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa szombaton válogatottjával elveszítette a bronzmérkőzést Nigériával szemben, ő volt az első egyiptomi, aki a 11-es párbajban hibázott.

A 33 éves csatár kedden tréningezett ugyan, de nem biztos, hogy szerdán pályára lép az Oympique Marseille otthonában sorra kerülő Bajnokok Ligája-találkozón. Arne Slot vezetőedző jelezte, meg kell beszélniük, hogy játszik-e a következő összecsapáson.

Az Afrikai Nemzetek Kupája előtt Szalah helye bizonytalanná vált a Liverpoolban, emiatt nyilvánosan kritizálta klubját, és az is felmerült, hogy esetleg – már szezon közben – távozik a Premier League címvédőjétől.

