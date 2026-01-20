Ötméteres dráma után elődöntős a magyar válogatott

A magyar válogatott ötméteresekkel 15-14-re legyőzte a címvédő és világbajnok spanyol csapatot a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének zárófordulójában kedden, ezzel bejutott a legjobb négy közé.

A magyar kispad ünnepel a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Spanyolország - Magyarország mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 20-án. A magyar válogatott ötméteresekkel 15-14-re legyőzte a címvédő és világbajnok spanyol csapatot.

A meccs hőse Vogel Soma volt, aki a rendes játékidőben és a végjátékban is két-két büntetőt hárított.

Varga Zsolt együttese ezzel megőrizte veretlenségét a spanyolokkal szemben a kontinensviadalok történetében: Ez volt a két csapat 21. összecsapása, a rivális egyszer sem győzött. A spanyolok 2018 óta a két olimpiát leszámítva minden világversenyen dobogósok voltak, ez a sorozat szakadt most meg.

A magyar csapatra két nap pihenő vár, a pénteki elődöntőben pedig jó eséllyel a görögökkel csap össze.

Férfi Európa-bajnokság, Belgrád:

középdöntő, 3. forduló, E csoport:

Magyarország-Spanyolország 15-14 (3-3, 2-2, 3-3, 3-3, 4-3) - ötméteresekkel

gólszerzők: Nagy Ák. 3, Manhercz, 2, Jansik Sz., Fekete, Vigvári Ve., Vismeg, Varga, Nagy Ád. 1-1, illetve Cabanas 4, Sanahuja, Biel 2-2, Granados, Tahull, Valera 1-1

Magyarország:

Vogel Soma - Fekete Gergő, Manhercz Krisztián, Vigvári Vince, Angyal Dániel, Jansik Szilárd, Nagy Ádám - cserék: Nagy Ákos, Vismeg Zsombor, Varga Vince, Kovács Péter, Vigvári Vendel, Tátrai Dávid

A két együttes 21. alkalommal csapott össze az Európa-bajnokságok történetében, s bár a spanyolok ebben a sorozatban a magyarokkal szembeni első sikerükre hajtottak, az előző évben hatból ötször legyőzték őket. A szingapúri világbajnokságon a csoportkörben és a fináléban is a negyedik negyedben kerekedtek felül.

A 15 fős keretből Batizi Benedek maradt ki, a kapu előtt Vogel Soma tempózott. A ráúszást követően egyperces gyászszünet következett a spanyolországi vonatbalesetben elhunytak emlékére.

A magyarok szereztek vezetést, egy kontra ítélet után Manhercz lódult meg és fejezte be az akciót. Az első spanyol lövésre két percet kellett várni, Vogel azonban emberhátrányban védett. A 2025-ös évben a világ legjobbjának választott Granados büntetőből egyenlített, az első magyar fór pedig a blokkon halt el. A spanyolok elkapkodtak egy előnyt, a túloldalon Nagy Ákos játszotta be remekül a labdát Vigvári Vendelnek, aki ötméterest harcolt ki, amit Manhercz a „kapussal együtt” bevágott. Vogel mentése után Vismeg indult meg, majd szépen tálalt a „jelentkező” Jansikhoz, aki közelről pattintott a léc alá. A rivális előnyből zárkózott, de Vogel bravúrja és egy kiváló blokk megakadályozta az egyenlítésben. A túloldalon Vigvári Vince sem járt sikerrel a fór végén, hátul Manhercz pedig már a második hibáját kapta, majd Cabanas a kipattanót értékesítve egalizált (3-3).

Kihagyott magyar fórral indult a második negyed, Fekete viszont „villámkézzel” lőtt a hálóba egy szabaddobást. A spanyolok kettős emberelőnyben találtak be, Kovács centerből csavart fölé, miután kibirkózta magának a helyzetet. A spanyolok a támadó idő lejártakor kaptak ötméterest, Varga Zsolt kikérte a challenge-et, de az ítéletet helyben hagyták. A büntetőt azonban Vogel „kifejelte”. Nagy Ákos pattintásával újra a magyaroknál volt az előny, és maradt is, mert Vogel ezúttal Granados ötméteresét hárította. A közönség még a magyar kapust éltette, amikor Biel rögtön a sarokdobás után kapásból bombázott a hálóba. A félidő előtt még Vogelnek kellett újabb bravúrt bemutatnia (5-5).

A fordulást követően Nagy Ákos emberelőnyből talált be, majd hátrányban névrokona, Ádám blokkolt. Elöl fórban Varga Vince harcolt ki ötméterest, Vigvári Vendel pedig nem hibázott. Hátul neki kellett kiállnia, a spanyolok pedig megint a dudaszó pillanatában találtak be, aztán emberelőnyben Manhercz lövését könnyedén védte Aguirre. Hosszú videózás következett, Jansikot akadályozta a felúszásban Larumbe, akit cserével végleg kiállítottak. A fór kimaradt, Sanahuja pedig akcióból egyenlített. A spanyol kapus hátrányban újra nagyot védett - ezúttal Kovács közeli próbálkozását hárította -, de a rivális az időkérés után sem élt a létszámfölényes lehetőséggel. A negyed végén a spanyolok második számú hálóőre, Lorrio védte be Vismeg lapos lövését, a rivális viszont kettős emberelőnyből egyenlített (8-8).

A záró nyolc perc elején a keret legfiatalabb tagja, Varga lőtt lapos akciógólt, a túloldalon Cabanas közelről húzta be a fórt és Tátrai kiállítását követően is ő fejezte be az akciót pontosan, ezzel a találkozó során először volt a spanyoloknál az előny. Magyar fór következett, Varga Zsolt időt kért, Nagy Ádám sikeresen vette célba a kaput. Vogel védése után a lefordulásból emberelőnyt harcoltak ki a magyarok, de Nagy Ákos kissé kapkodva fölé lőtt. A spanyol lövők már láthatóan tartottak Vogeltől, mert többször a kapufát találták el, így tett Nagy Ákos is, de az ő parádés ejtése nyomán a képzeletbeli gólvonal mögé vágódott a labda.

A spanyolok zsinórban harmadszor lőttek kapufát, ezúttal emberelőnyben, aztán a túloldalon is jött a fór. Egy perccel a vége előtt le lehetett volna zárni a meccset, Manhercz lövése azonban kimaradt. A spanyolok 52 másodperccel a vége előtt létszámfölényben támadhattak az egyenlítésért, de Vogel hárított. A magyarok leégették a támadóidőt, így az ellenfélnek tíz másodperce maradt, Cabanas pedig az utolsó pillanatban gyönyörűen ejtett a hálóba (11-11), így jöhettek az ötméteresek.

Granados kezdte, ezúttal túljárt Vogel eszén, a túloldalon Manhercz sem rontott. Sanahuja lövését hárította a magyar kapus, Aguirre pedig Vigvári Vince próbálkozását szedte ki. Vogel Biel ötösét ezúttal a léc alól piszkálta ki, Vigvári Vendel pedig a bal felsőbe lőtt. Munarriz magabiztos ítéletvégrehajtónak bizonyult, ahogyan Nagy Ádám is. Cabanas meccsben tartott a spanyolokat, Fekete pedig lezárta a párharcot.