A Magyar Kerékpársport Szövetség (MKSZ) szerint mérföldkőhöz érkezett a hazai közlekedésbiztonság és a versenysport szabályozása, miután a társadalmi vitára bocsátott KRESZ-módosítási tervezet – az MKSZ szakmai javaslataival összhangban – bevezetheti a „sportkerékpáros” jogi fogalmát és a javaslatcsomag elismeri a kerékpáros edzésmunka speciális igényeit, ugyanakkor szigorú feltételekhez köti a versenyzői státuszt a közutakon.

„A magyar kerékpársport az elmúlt években soha nem látott sikereket ért el, a Tour de Hongrie nemzetközi elismertségétől kezdve versenyzőink világraszóló eredményéig. A jogszabályi környezet azonban mindeddig nem követte le ezt a fejlődést. A most bemutatott tervezet történelmi lehetőség: a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) és az MKSZ egyéves, közös szakmai munkája révén a sportolók végre legálisan, rendezett keretek között végezhetnék edzésmunkájukat a közutakon” – írta keddi közleményében a Magyar Kerékpársport Szövetség.

Kiemelték: az MKSZ számára a tervezet egyik legfontosabb eleme a sportkerékpáros fogalmának bevezetése. A definíció a státuszt a nemzetközi szövetség, az UCI tagszervezete – vagyis az MKSZ – által kiállított versenyengedélyhez (licenchez) köti.

„Ez a megkülönböztetés teremti meg annak a jogszabályi lehetőségét, hogy a hivatásos és utánpótlás-versenyzők bizonyos általános korlátozások alól indokolt esetben mentesüljenek. Ennek keretében például edzés céljából használhassanak olyan főutakat vagy alsóbbrendű útszakaszokat is, ahonnan a jelenlegi szabályozás alapján eddig ki voltak tiltva. Cserébe a sportkerékpárosok a gépjárművezetőkhöz hasonló szigort vállalnak: maximum 12-en tekerhetnek például egy bolyban, aminek kétsorosnak kell lennie, a bolyok között legalább egy autónyi helyet kell hagyni és a tervezet rájuk is kiterjeszti a zéró toleranciát az alkoholfogyasztás tekintetében, ellentétben az általános kerékpáros szabályokkal” – áll a közleményben.

„A sportkerékpáros státusz tervezett bevezetése a magyar kerékpársport +nagykorúsítását+ jelenti. Addig nem várhatunk el jó eredményeket az olimpián a versenyzőinktől, amíg nem hagyjuk őket edzeni a magyar országutakon, és nem segítünk nekik azzal, hogy ott nyugodtan mehetnek” – mondta Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpársport Szövetség elnöke. –„Ez a tervezet nem kiváltságokat oszt, hanem partnerséget kínál. A célunk az, hogy az autósok ne közlekedési akadályt lássanak a kerékpárosokban, hanem egy partnert a közlekedésben. Természetesen a licenc-szel rendelkező sportolóktól cserébe a legmagasabb szintű szabálykövetést és fegyelmet várjuk el.”

Az MKSZ szerint a Magyar Közút adatai alapján a módosítás jelentősége számszerűsíthető: jelenleg 3913 kilométernyi olyan alsóbbrendű (nem gyorsforgalmi), 90 km/óránál nem magasabb sebességű útszakasz van Magyarországon, ahonnan a kerékpárosok eddig ki voltak tiltva. A sportkerékpáros státusz bevezetése ezt a majdnem 4000 kilométernyi úthálózatot kapcsolhatja be a legális edzéslehetőségek közé, megszüntetve ezzel a hálózat töredezettségét, ami eddig lehetetlenné tette a folyamatos, szabályos felkészülést.

Az MKSZ állásfoglalása szerint a tervezet másik, közlekedésbiztonsági szempontból kiemelt újdonsága a szervezett csoportos haladás (a sportnyelvben: bolyozás) szabályozása. A javaslat szerint lakott területen kívül, jó látási viszonyok között a sportkerékpárosok legfeljebb 12 fős csoportban, párosával (két oszlopban) is haladhatnak az úttesten.

Ez a formáció nemcsak a sportolók felkészülését segíti, hanem az autósokét is: mérések igazolják, hogy egy tömör, párosával haladó csoport hossza feleakkora, mint egy libasorban haladóé, így az autósok számára az előzés ideje és útigénye jelentősen csökken, a manőver biztonságosabbá válik.

Dina Márton, az MBH Bank CSB Telecom Fort országos bajnok kerékpárosa, aki nap mint nap a közutakon készül, üdvözölte a tervezetet:

„Nekünk, versenyzőknek az országút a munkahelyünk. Óriási előrelépés, hogy a tervezet legalizálná a csoportos edzést, ami a nemzetközi felkészülés alapja. Sokan nem tudják, de amikor párosával megyünk, valójában segítjük az autósokat: egy rövid, zárt +blokkot+ sokkal könnyebb és gyorsabb megelőzni, mint egy 50-60 méter hosszan elnyúló sort. Ha ez a szabály hatályba lép, azzal minden közlekedő nyer, mert kiszámíthatóbbá válnak a találkozások az utakon” – fogalmazott.

A tervezet még több, a kerékpáros közlekedés szempontjából kifejezetten pozitív változtatást tartalmaz – írja az MKSZ. Kiemelt jelentőségű a kötelező 1,5 méteres oldaltávolság bevezetése az előzés során, ez az intézkedés érdemben növeli a kerékpárosok közlekedésbiztonságát, és egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a hazai szabályozás több európai ország gyakorlatához felzárkózzon.

„A Magyar Kerékpársport Szövetség arra biztatja a kerékpáros társadalmat és a közlekedés minden résztvevőjét, hogy vegyenek részt a most induló társadalmi egyeztetésen, és támogassák a közlekedésbiztonságot növelő, európai színvonalú javaslatokat” – olvasható a közleményben.