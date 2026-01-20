Sport
Marozsán és Bondár párosban, Udvardy egyéniben köszönt el
Az ausztrál nyílt teniszbajnokság első fordulójában történt
A magyar-olasz kettős az első szettben remekül tartotta a lépést az igazi párosspecialistákból álló ellenféllel - Cabral hat, Miedler 11 trófeát gyűjtött már -, amely rövidítésben hozta a játszmát. A folytatás már simábban alakult, Marozsánék kétszer is elvesztették az adogatásukat, és 1 óra 21 perc után mehettek gratulálni a hálóhoz.
Marozsán egyesben 64 között a lengyel Kamil Majchrzakkal (58.) száll szembe szerdán a második fordulóban.
Eredmény, férfi páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért): Francisco Cabral, Lucas Miedler (portugál, osztrák, 9.)-Marozsán Fábián, Mattia Bellucci (magyar, olasz) 7:6 (8-6), 6:2
Korábban: női páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért): Tereza Mihalikova, Olivia Nicholls (szlovák, brit, 12.)-Bondár Anna, Jaqueline Cristian (magyar, román) 6:3, 6:2
Női egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért): Katerina Siniakova (cseh)-Udvardy Panna 6:1, 6:2