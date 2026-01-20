Ezúttal Milánóban győztek az "ágyúsok"

A forduló előtt az alapszakasz első helyén álló Arsenal volt a negyedik helyezett, az előző idényben döntős Internazionale vendége a Bajnokok Ligája januári folytatásának első játéknapján. A rangadót az Arsenal 3–1-re megnyerte a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában.

Viktor Gyökeres nem volt ott a londoniak kezdőcsapatában, de a helyén játszó Gabriel Jesus már a 10. percben bizonyította, jól döntött Mikel Arteta vezetőedző. A hosszú sérüléséből nemrégiben visszatért brazil csatár szerzett ugyanis vezetést, amikor rövid passzokkal felépített akció végén Jurrien Timber kapu mellé tartó labdájába bele tudott kapni, amely így Yann Sommer kapujában kötött ki - tudósított az nso.hu.

Aztán a 18. percben válaszolt az Inter: Marcus Thuram harcolt meg a labdáért a tizenhatoson belül, aminek eredményeként Nicolo Barella lövéshez jutott, labdája még levágódott a blokkról, de az érkező Petar Susic 17 méterről jobbal hatalmas gólt ragasztott a bal felső sarokba.

Ám a 31. percben újra a vendégeknél volt az előny – és megint Gabriel Jesus villant! Bukayo Saka végzett el jobbról szögletet, a labda átkanyarodott a hosszú oldali kapufán túlra, ahonnan az alapvonalról Leandro Trossard visszafejelte középre Jesusnak, ő pedig egy méterről a léc alá bólintotta – nyilvánvalóan begyakorolt és mesterien kivitelezett figura volt.

A 44. percben nagy egyenlítési lehetőség adódott az Inter előtt, Petar Susic remekül játszotta át magát a védőkön, majd hozta lövőhelyzetbe Federico Dimarcót, ám a próbálkozást és annak ismétlését is védte David Raya. Lüktető iramú, színvonalas volt az első félidő.

A szünet után visszaesett a hazaiak játéka, de a 63. percben becserélt Pio Esposito új lendületet adott a fekete-kékeknek, több helyzetet is kialakított magának a húszéves csatár. Mégis az vendég csapat tudta növelni előnyét, a csereként beálló Viktor Gyökeres talált be a hazai kapuba a 84. percben.

Az Arsenal így értékes győzelmével továbbra is ligaelső, míg az Inter sorozatban a harmadik BL-meccsén maradt pont nélkül.

BAJNOKOK LIGÁJA ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

INTERNAZIONALE (olasz)–ARSENAL (angol) 1–3 (1–2)

Milánó, San Siro Stadion. Vezette: Pinheiro (portugál)

INTER: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Luis Henrique (Bonny 82.), Barella (Frattesi 63.), Zielinski (Diouf 82.), Sucic, Dimarco – La. Martínez (Esposito 63.), Thuram. Vezetőedző: Christian Chivu

ARSENAL: Raya – Timber (White 64.), Saliba, Mosquera (Gabriel 75.), Lewis-Skelly – Merino, Zubimendi, Eze (Rice 64.) – Saka, Gabriel Jesus (Gyökeres 75.), Trossard (G. Martinelli 79.). Vezetőedző: Mikel Arteta

Gólszerző: Sucic (18.), ill. Gabriel Jesus (10., 31.), Gyökeres (84.)