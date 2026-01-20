Bajnokok Ligája: Kikapott a Manchester City Norvégiában

Háromgólos hátrány után a Manchester City 3-1-re kikapott a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában kedden a norvág Bodö/Glimt otthonában.

Rodri piros lapja után nem volt esélye a Citynek

Kasper Högh, a dán csatár aztán a Manchester City ellen az első játékrész közepén két perc alatt duplázott, ezzel - bár a tízszeres angol bajnok idegenben is nagy mezőnyfölényben futballozott - a Bodö a szünetig megnyugtató előnyre tett szert.

A második félidő közepén két perc alatt esett egy-egy gól mindkét oldalon, Jens Hauge találata különösen látványosra sikeredett, mivel a tizenhatoson kívülről csavarta a labdát a bal felső sarokba. A francia Rayan Cherki szépítése után azonban a City azért nem tudott jobban felzárkózni, mert 2024 aranylabdása, a spanyol Rodri egy percen belül két sárga lapot kapott, így az angol együttes bő fél órát emberhátrányban futballozott.

A Bodö/Glimt az első győzelmét aratta a BL-alapszakaszban, míg a City a másodszor kapott ki.