Sport
Bajnokok Ligája: Kikapott a Manchester City Norvégiában
A norvég Kasper Högh csupán egy gólt szerzett az eddigi nyolc nemzetközi meccsén, most két perc alatt duplázott
Kasper Högh, a dán csatár aztán a Manchester City ellen az első játékrész közepén két perc alatt duplázott, ezzel - bár a tízszeres angol bajnok idegenben is nagy mezőnyfölényben futballozott - a Bodö a szünetig megnyugtató előnyre tett szert.
A második félidő közepén két perc alatt esett egy-egy gól mindkét oldalon, Jens Hauge találata különösen látványosra sikeredett, mivel a tizenhatoson kívülről csavarta a labdát a bal felső sarokba. A francia Rayan Cherki szépítése után azonban a City azért nem tudott jobban felzárkózni, mert 2024 aranylabdása, a spanyol Rodri egy percen belül két sárga lapot kapott, így az angol együttes bő fél órát emberhátrányban futballozott.
A Bodö/Glimt az első győzelmét aratta a BL-alapszakaszban, míg a City a másodszor kapott ki.
BAJNOKOK LIGÁJA - ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) 3–1 (K. Högh 22., 24., J. P. Hauge 58., ill. Cherki 60.)
Kiállítva: Rodri (63., Manchester City)