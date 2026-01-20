A Sevilla a ráadásban csent pontot Elchéből

A nigériai támadó szombaton este még végigjátszotta az Afrikai Nemzetek Kupája bronzmérkőzését Marokkóban, hétfőn pedig a szünet után lépett pályára, s előbb a 75. percben szépített, majd büntetőből a 91. percben megmentett egy pontot csapatának. A késői gól ellenére a Sevilla szeptember vége óta nem nyert bajnokit idegenben, a mérlege két döntetlen és négy vereség.