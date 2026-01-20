2026. január 20., kedd

Sport

A Sevilla a ráadásban csent pontot Elchéből

Akor Adams duplája kellett a döntetlenhez

MH/MTI
 2026. január 20. kedd. 7:59
A nigériai támadó szombaton este még végigjátszotta az Afrikai Nemzetek Kupája bronzmérkőzését Marokkóban, hétfőn pedig a szünet után lépett pályára, s előbb a 75. percben szépített, majd büntetőből a 91. percben megmentett egy pontot csapatának. A késői gól ellenére a Sevilla szeptember vége óta nem nyert bajnokit idegenben, a mérlege két döntetlen és négy vereség.

A Sevilla a ráadásban csent pontot Elchéből
Akor Adams duplája kellett a döntetlenhez
Fotó: AFP/NurPhoto/Alberto Gardin

La Liga, 20. forduló: Elche-Sevilla 2-2 (1-0), vasárnap játszották: Celta Vigo-Rayo Vallecano 3-0 (1-0), Real Sociedad-FC Barcelona 2-1 (1-0), Atlético Madrid-Alavés 1-0 (0-0), Getafe-Valencia 0-1 (0-0), szombaton játszották: Real Madrid-Levante 2-0 (0-0), Real Mallorca-Athletic Bilbao 3-2 (2-2), Osasuna-Oviedo 3-2 (1-1), Real Betis-Villarreal 2-0 (0-0), pénteken játszották: Espanyol-Girona 0-2 (0-1).

Az állás: 1. FC Barcelona 49 pont, 2. Real Madrid 48, 3. Villarreal 41, 4. Atlético Madrid 41, 5. Espanyol 34, 6. Real Betis 32, 7. Celta Vigo 32, 8. Elche 24...14. Sevilla 21...20. Oviedo 13.

