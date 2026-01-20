Sport
A Sevilla a ráadásban csent pontot Elchéből
Akor Adams duplája kellett a döntetlenhez
La Liga, 20. forduló: Elche-Sevilla 2-2 (1-0), vasárnap játszották: Celta Vigo-Rayo Vallecano 3-0 (1-0), Real Sociedad-FC Barcelona 2-1 (1-0), Atlético Madrid-Alavés 1-0 (0-0), Getafe-Valencia 0-1 (0-0), szombaton játszották: Real Madrid-Levante 2-0 (0-0), Real Mallorca-Athletic Bilbao 3-2 (2-2), Osasuna-Oviedo 3-2 (1-1), Real Betis-Villarreal 2-0 (0-0), pénteken játszották: Espanyol-Girona 0-2 (0-1).
Az állás: 1. FC Barcelona 49 pont, 2. Real Madrid 48, 3. Villarreal 41, 4. Atlético Madrid 41, 5. Espanyol 34, 6. Real Betis 32, 7. Celta Vigo 32, 8. Elche 24...14. Sevilla 21...20. Oviedo 13.