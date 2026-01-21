A Real Madrid kiütéssel küldte haza a Monacót

A Real Madrid 6-1-re legyőzte a Monacót a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában, Kylian Mbappé két góljának is köszönhetően.

A francia válogatott csatár már tizenegy találatnál tart, és vezeti a góllövőlistát a legrangosabb európai kupasorozatban, de csapattársa, Vinícius Junior is kivette részét a Monaco elleni sikerből. A brazil támadó is betalált a 63. percben, előtte pedig két gólpasszt is adott. Győzelmével a Real Madrid a második helyre lépett előre a tabellán.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 7. forduló: Real Madrid (spanyol)-AS Monaco (francia) 6-1 (2-0) gól: Mbappé (5., 26.), Mastantuono (51.), Kehrer (55. – öngól), Vinícius Junior (63.), Bellingham (81.), illetve Teze (72.)

A listavezető Arsenal továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a mezőnyt, ezúttal az Internazionale otthonában szerezte meg a három pontot, a brazil Gabriel Jesus duplázott, és a magyar felmenőkkel rendelkező Viktor Gyökeres is betalált.

Internazionale (olasz)-Arsenal (angol) 1-3 (1-2), gól: Sucic (18.), illetve Gabriel Jesus (10., 31.), Gyökeres (84.)

A címvédő Paris Saint-Germain 2-1-re kikapott a Sporting vendégeként, a portugál csapatból Luis Suárez duplázott (a kolumbiai légiós csak névrokona a 143-szoros uruguayi válogatott csatárnak).

Dortmund) Sporting Lisboa (portugál) - Paris Saint-Germain (francia) 2-1 (0-0), gól: Suárez (74., 91.), illetve Kvarachelia (79.)

A Napoli a 35. perctől emberelőnyben futballozott Dániában, és a skót Scott McTominay révén négy perccel később ki is használta a létszámfölényt, de a Köbenhavn a 72. percben Jordan Larsson góljával egyenlített. A svéd támadó kihagyta ugyan a tizenegyest, de a kipattanó labdát magabiztosan lőtte a hálóba.

FC Köbenhavn (dán)-SSC Napoli (olasz) 1-1 (0-1), gól: J. Larsson (72.), illetve McTominay (39.) kiállítva: Delaney (35. – Köbenhavn)

Az Ajax Amsterdam a második félidő elején hátrányba került a Villarreal otthonában, de fordított, és öt vereség után a legutóbbi két mérkőzését már megnyerte, így matematikai esélye még maradt, hogy beverekedje magát a legjobb 24 közé, és folytathassa a kieséses szakaszban.

Villarreal (spanyol)-Ajax Amsterdam (holland) 1-2 (0-0), gól: Oluwaseyi (49.), illetve Gloukh (61.), Edvardsen (90.)

Tottenham Hotspur (angol)-Borussia Dortmund (német) 2-0 (2-0), gól: Romero (14.), Solanke (37.) kiállítva: D. Svensson (24.

Olimpiakosz (görög)-Bayer Leverkusen (német) 2-0 (2-0), gól: Costinha (2.), Taremi (45+1.)

Bodö/Glimt (norvég)-Manchester City (angol) 3-1 (2-0), gól: Högh (22., 24.), Hauge (58.), illetve Cherki (60.) kiállítva: Rodri (62. – Manchester City)

Kairat Almati (kazah)-Club Brugge (belga) 1-4 (0-2), gól: Sadybekov (92.), illetve Stankovic (32.), Vanaken (38.), Vermant (74.), Mechele (84.)