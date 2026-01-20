2026. január 20., kedd

A Fradi elveszítette legjobbjait

Rósa Dénes, a klub korábbi játékosa szerint az FTC helyzete stabil

 2026. január 20. kedd. 11:23
A Szpíker Korner legfrissebb adásában P. Fülöp Gábor Rósa Dénessel, korábbi válogatott focistával és Göbölyös Andrással beszélgetett arról, hogy máris kezdődik a tavaszi szezon az NB I-ben és az Európa-ligában is. A Fradi kemény hét elé néz, ugyanis sorrendben a Panathinaikosz, az ETO és a Nottingham következik egy hét leforgása alatt, de a bajnokságban ezt követően a Paks ellen sem lesz sokkal könnyebb dolga.

A Ferencváros csütörtökön a Panathinaikosz csapatát fogadja majd az Európa-ligában, de Varga Barnabás már nem lép pályára
Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

A Ferencváros csütörtökön a Panathinaikosz csapatát fogadja majd az Európa-ligában. Az biztos, hogy Varga Barnabás már nem segíthet a csapaton, ahogy Tóth Alex sem és Dibusz Dénes játéka is kérdéses. Rósa Dénes, a klub korábbi játékosa szerint az FTC helyzete stabil, és a csapatnak nem is kell kapkodnia, hogy pótolja a hiányzókat és a távozókat. Rósa szerint a Fradi játéka változni fog, de Varga távozásával ez elkerülhetetlennek tűnik.

Rósa szerint kevesebb lesz az ívelés, ugyanis Varga fejjátékát a gyorsabb, többpasszos játékkal pótolhatja majd a Fradi. A zöld-fehérek eközben nem tétlenkednek, máris bejelentették Elton Acolatse érkezését, aki a Varga által hagyott űrt pótolhatja majd.

Zsinórban nyolcadik bajnoki címére hajt a Fradi

A Fradi eljutott oda, hogy az NB I fontosabbnak tűnik az El-nél, hiszen utóbbiban már biztos a továbbjutás, de a hazai bajnokságban még nagyot kell küzdeni a bajnoki címért és éppen a listavezető, ETO elleni meccs következik.

A Fradi Varga mellett Tóth Alexet is elveszítheti, aki Angliába igazolhat. A Szpíker Korner legújabb adásából kiderül mi nyithatott utat a fiatal középpályás átigazolásának – írta meg az Origo.

