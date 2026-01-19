Szenegál másodszor aranyérmes az Afrikai Nemzetek Kupáján

A finálé kis híján káoszba fulladt, miután a rendes játékidő ráadásában a játékvezető tizenegyest ítélt a házigazda Marokkónak, a szenegáli játékosok pedig levonultak a pályáról. Mintegy negyedórás közjáték után lehetett elvégezni a büntetőt: a torna gólkirálya, Brahim Díaz Panenka-féle pontrúgása a kapus kezében landolt, a hosszabbításban pedig Szenegál Pape Gueye találatával megnyerte a döntőt és 2021 után másodszor ülhetett fel a kontinens trónjára.

Afrikai Nemzetek Kupája, döntő: Szenegál-Marokkó 1-0 (0-0, 0-0, 1-0) - hosszabbítás után gólszerző: Pape Gueye (94.)