Szenegál másodszor aranyérmes az Afrikai Nemzetek Kupáján

MH/ MTI
 2026. január 19. hétfő. 1:39
Frissítve: 2026. január 19. 2:00
A szenegáli válogatott nyerte a 35. labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupáját, amelynek kaotikus vasárnap esti fináléjában Rabatban hosszabbításban 1-0-ra múlta felül a házigazda Marokkó együttesét.

Fotó: Samah Zidan / ANADOLU / Anadolu via AFP

A finálé kis híján káoszba fulladt, miután a rendes játékidő ráadásában a játékvezető tizenegyest ítélt a házigazda Marokkónak, a szenegáli játékosok pedig levonultak a pályáról. Mintegy negyedórás közjáték után lehetett elvégezni a büntetőt: a torna gólkirálya, Brahim Díaz Panenka-féle pontrúgása a kapus kezében landolt, a hosszabbításban pedig Szenegál Pape Gueye találatával megnyerte a döntőt és 2021 után másodszor ülhetett fel a kontinens trónjára.

Afrikai Nemzetek Kupája, döntő:

Szenegál-Marokkó 1-0 (0-0, 0-0, 1-0) - hosszabbítás után

gólszerző: Pape Gueye (94.)

