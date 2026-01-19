2026. január 19., hétfő

Előd

Sport

San Sebastiánban kaptak ki a katalánok

A Barcelona több gólt is lőtt, de csak egyet adtak meg

MH
 2026. január 19. hétfő. 7:59
Frissítve: 2026. január 19. 9:26
A címvédő és éllovas FC Barcelona 2-1-re kikapott a Real Sociedad vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának vasárnapi játéknapján. A katalánok hiába uralták a meccset és dolgoztak ki számos gólhelyzetet, és hiába lőttek több gólt is, ezekből csak egy bizonyult szabályosnak, ez pedig kevés volt.

San Sebastiánban kaptak ki a katalánok
Yamin Lamal nem véletlenül fogja a fejét, kikapott a Barcelona San Sebastiánban
Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton

Bajnokit az október 26-i El Clásico, tétmérkőzést november 25. után vesztett ismét a katalán alakulat, amelynek előnye csupán egy pont fő üldözője, a Real Madrid előtt. A Sociedad sikerével a 13. helyről a nyolcadikra ugrott előre a tabellán.

La Liga, 20. forduló: Celta Vigo-Rayo Vallecano 3-0 (1-0), Real Sociedad-FC Barcelona 2-1 (1-0), korábban: Atlético Madrid-Alavés 1-0 (0-0), Getafe-Valencia 0-1 (0-0), szombaton játszották: Real Madrid-Levante 2-0 (0-0), Real Mallorca-Athletic Bilbao 3-2 (2-2), Osasuna-Oviedo 3-2 (1-1), Real Betis-Villarreal 2-0 (0-0), pénteken játszották: Espanyol-Girona 0-2 (0-1), hétfőn játsszák: Elche-Sevilla 21.00.

Az állás: 1. FC Barcelona 49 pont, 2. Real Madrid 48, 3. Villarreal 41, 4. Atlético Madrid 41, 5. Espanyol 34, 6. Real Betis 32, 7. Celta Vigo 32, 8. Real Sociedad 24...20. Oviedo 13.

