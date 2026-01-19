San Sebastiánban kaptak ki a katalánok

A címvédő és éllovas FC Barcelona 2-1-re kikapott a Real Sociedad vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának vasárnapi játéknapján. A katalánok hiába uralták a meccset és dolgoztak ki számos gólhelyzetet, és hiába lőttek több gólt is, ezekből csak egy bizonyult szabályosnak, ez pedig kevés volt.