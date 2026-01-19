Sport
San Sebastiánban kaptak ki a katalánok
A Barcelona több gólt is lőtt, de csak egyet adtak meg
Bajnokit az október 26-i El Clásico, tétmérkőzést november 25. után vesztett ismét a katalán alakulat, amelynek előnye csupán egy pont fő üldözője, a Real Madrid előtt. A Sociedad sikerével a 13. helyről a nyolcadikra ugrott előre a tabellán.
La Liga, 20. forduló: Celta Vigo-Rayo Vallecano 3-0 (1-0), Real Sociedad-FC Barcelona 2-1 (1-0), korábban: Atlético Madrid-Alavés 1-0 (0-0), Getafe-Valencia 0-1 (0-0), szombaton játszották: Real Madrid-Levante 2-0 (0-0), Real Mallorca-Athletic Bilbao 3-2 (2-2), Osasuna-Oviedo 3-2 (1-1), Real Betis-Villarreal 2-0 (0-0), pénteken játszották: Espanyol-Girona 0-2 (0-1), hétfőn játsszák: Elche-Sevilla 21.00.
Az állás: 1. FC Barcelona 49 pont, 2. Real Madrid 48, 3. Villarreal 41, 4. Atlético Madrid 41, 5. Espanyol 34, 6. Real Betis 32, 7. Celta Vigo 32, 8. Real Sociedad 24...20. Oviedo 13.