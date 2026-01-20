Sport
Meglepetés Rómában
Háromgólos comói győzelem a Lazio otthonában
Meglepően sima 3 gólos idegenbeli sikert aratott a Como Rómában
Fotó: NorthFoto/Represented by ZUMA Press, Inc Andrea Staccioli
Serie A, 21. forduló: SS Lazio-Como 0-3 (0-2), korábban: Cremonese-Hellas Verona 0-0, vasárnap játszották: AC Milan-Lecce 1-0 (0-0), Parma-Genoa 0-0 Bologna-Fiorentina 1-2 (0-2), Torino-AS Roma 0-2 (0-1), szombaton játszották: Cagliari-Juventus 1-0 (0-0), Udinese-Internazionale 0-1 (0-1), SSC Napoli-Sassuolo 1-0 (1-0), pénteken játszották: Pisa-Atalanta 1-1 (0-0).
Az állás: 1. Internazionale 49 pont, 2. AC Milan 46, 3. Napoli 43, 4. AS Roma 42, 5. Juventus 39, 6. Como 37, 7. Atalanta 32, 8. Bologna 30, 9. Lazio 28...20. Verona 14.