Meglepetés Rómában

Háromgólos comói győzelem a Lazio otthonában

MH/MTI
 2026. január 20. kedd. 7:38
A vendégek a horvát Martin Baturina révén már a 2. percben vezetést szereztek, majd bő húsz perc elteltével a 21 éves Nico Paz növelte az előnyt. Az argentin légiós még az első játérészben büntetőt hibázott ugyan, de a 49. percben ismét betalált, eldöntve ezzel a mérkőzést.

Meglepően sima 3 gólos idegenbeli sikert aratott a Como Rómában
Fotó: NorthFoto/Represented by ZUMA Press, Inc Andrea Staccioli

Serie A, 21. forduló: SS Lazio-Como 0-3 (0-2), korábban: Cremonese-Hellas Verona 0-0, vasárnap játszották: AC Milan-Lecce 1-0 (0-0), Parma-Genoa 0-0 Bologna-Fiorentina 1-2 (0-2), Torino-AS Roma 0-2 (0-1), szombaton játszották: Cagliari-Juventus 1-0 (0-0), Udinese-Internazionale 0-1 (0-1), SSC Napoli-Sassuolo 1-0 (1-0), pénteken játszották: Pisa-Atalanta 1-1 (0-0).

Az állás: 1. Internazionale 49 pont, 2. AC Milan 46, 3. Napoli 43, 4. AS Roma 42, 5. Juventus 39, 6. Como 37, 7. Atalanta 32, 8. Bologna 30, 9. Lazio 28...20. Verona 14.

