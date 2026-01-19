Marozsán újra a top 50-ben a teniszezők világranglistáján

A múlt héten Aucklandban elődöntős Marozsán Fábiánt ismét a legjobb 50 között jegyzik a teniszezők világranglistáján, 47. helyével egyben továbbra is ő a legjobb magyar játékos.

Az Australian Openen hétfőn győzelemmel mutatkozott be Marozsán, aki egy hete még 52. volt az ATP rangsorában, de új-zélandi remek teljesítményével november után ismét bekerült a top 50-be. Az eddigi legjobbja a 2024 májusi 36. hely.

Fucsovics Márton – aki szintén már a 64 között van Melbourne-ben – ugyancsak előrébb lépett, egy helyet javítva most az 54., míg az Australian Openen a selejtezőben búcsúzó Piros Zsombor maradt a 170.

A nőknél változatlanul Bondár Anna a legjobb magyar, egy helyet javítva jelenleg a 74., Udvardy Panna és Gálfi Dalma pedig egymást követi a 90. és 91. pozícióban. Bondár egyesben sikerrel vette az első kört az AO-n, Gálfi viszont búcsúzott a hétfői játéknapon. Udvardy még ezután mutatkozik be.

A férfiak világranglistáját változatlanul a spanyol Carlos Alcaraz, a nőkét pedig a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti.