Marozsán Fábián kiemeltet vert az Australian Open nyitókörében

A világranglistán 52. magyar játékos - aki a múlt héten elődöntős volt Aucklandben - harmadik találkozójára készült Rinderknech ellen, aki 30 éves létére tavaly érte el eddigi legjobb Grand Slam-eredményét, amikor nyolcaddöntős volt a US Openen. Korábbi két összecsapásukból 2023-ban Sanghajban Marozsán, tavaly októberben Párizsban a 196 centis francia bizonyult jobbnak, aki októberben egészen a döntőig menetelt Sanghajban, majd ott emlékezetes meccsen kapott ki unokatestvérétől, Valentin Vacherot-tól.

A harmadik csata 4:3-ig kiegyenlített küzdelmet hozott bréklabdák nélkül, ekkor azonban a 26 éves magyar remek fogadásokkal elvette Rinderknech adogatását, majd kiszerválta a szettet. A francia a folytatásban sem jutott el bréklabdáig, miközben 3:3-nál megint elbukta az adogatását, ami elégnek bizonyult a Vasas sportolójának ahhoz, hogy a második játszmát is megnyerje. A harmadik felvonásban Marozsán négyszer is közel állt a brékelőnyhöz, de ezúttal nem inogott meg ellenfele, így jutottak a rövidítésig, melyben a magyar részéről becsúszott néhány rontott ütés, így az egyre jobban szerváló Rinderknech szépített.

A negyedik szett ismét "érinthetetlen" adogatásokkal indult, majd Marozsán 4:3-nál bréklabdánál egy könnyű tenyerest a hálóba ütött. A következő lehetőség 5:4-nél jött el, amikor a magyar remekül olvasta riválisa szerváit, aztán egy csodás fonák elütéssel lezárta a 2 óra 57 perces mérkőzést.

Marozsán a 64 között a lengyel Kamil Majchrzakkal (58.) vagy a brit Jacob Fearnleyvel (77.) száll szembe.