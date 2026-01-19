2026. január 19., hétfő

Előd

EUR 385.95 Ft
USD 332.46 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Marozsán Fábián kiemeltet vert az Australian Open nyitókörében

Négy játszmára volt szükség a francia Arthur Rinderknech legyőzéséhez

MH/MTI
 2026. január 19. hétfő. 6:53
Frissítve: 2026. január 19. 9:32
Megosztás

A világranglistán 52. magyar játékos - aki a múlt héten elődöntős volt Aucklandben - harmadik találkozójára készült Rinderknech ellen, aki 30 éves létére tavaly érte el eddigi legjobb Grand Slam-eredményét, amikor nyolcaddöntős volt a US Openen. Korábbi két összecsapásukból 2023-ban Sanghajban Marozsán, tavaly októberben Párizsban a 196 centis francia bizonyult jobbnak, aki októberben egészen a döntőig menetelt Sanghajban, majd ott emlékezetes meccsen kapott ki unokatestvérétől, Valentin Vacherot-tól.

Marozsán Fábián kiemeltet vert az Australian Open nyitókörében
Marozsán Fábián 4 játszmában jutott túl francia ellenfelén az Australian Open 1. fordulójában
Fotó: AFP/Paul Crock

A harmadik csata 4:3-ig kiegyenlített küzdelmet hozott bréklabdák nélkül, ekkor azonban a 26 éves magyar remek fogadásokkal elvette Rinderknech adogatását, majd kiszerválta a szettet. A francia a folytatásban sem jutott el bréklabdáig, miközben 3:3-nál megint elbukta az adogatását, ami elégnek bizonyult a Vasas sportolójának ahhoz, hogy a második játszmát is megnyerje. A harmadik felvonásban Marozsán négyszer is közel állt a brékelőnyhöz, de ezúttal nem inogott meg ellenfele, így jutottak a rövidítésig, melyben a magyar részéről becsúszott néhány rontott ütés, így az egyre jobban szerváló Rinderknech szépített.

A negyedik szett ismét "érinthetetlen" adogatásokkal indult, majd Marozsán 4:3-nál bréklabdánál egy könnyű tenyerest a hálóba ütött. A következő lehetőség 5:4-nél jött el, amikor a magyar remekül olvasta riválisa szerváit, aztán egy csodás fonák elütéssel lezárta a 2 óra 57 perces mérkőzést.

Marozsán a 64 között a lengyel Kamil Majchrzakkal (58.) vagy a brit Jacob Fearnleyvel (77.) száll szembe.

Eredmény, 1. forduló (a 64 közé jutásért), férfiak: Marozsán Fábián-Arthur Rinderknech (francia, 24.) 6:3, 6:4, 6:7 (2-7), 6:4

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink