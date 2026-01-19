Győzni kell a címvédő ellen

A csapatkapitány Manhercz Krisztián a szerbektől elszenvedett vasárnapi középdöntős vereség ellenére büszke a magyar vízilabda-válogatottra, és bízik a sikerben a spanyolok elleni zárófordulóban, amelyben az elődöntőbe jutás a tét a belgrádi Európa-bajnokságon.

„Feszült volt a tegnap este, sok játékbeli elem miatt és a saját teljesítményemmel kapcsolatban is maradt bennem hiányérzet. Ugyanakkor egy jó nagy adag büszkeség is van bennem, mert egyetlen csapatnak sem lett volna könnyű tegnap este a szerbek ellen. Ezt tudtuk, készültünk rá, de még így is meg tudtak lepni bennünket. Viszont az a csapat, amely Szerbiában tizenkétezer néző előtt ötgólos hátrányból vissza tud jönni, és támadhat a döntetlenért, az egy igazán belevaló gárda” – nyilatkozta hétfőn, a 15-14-es vereség másnapján az MTI-nek a Ferencváros klasszisa a nemzeti csapat szállásán.

„Azt kívánom a többieknek, hogy ez ugyanannyira tüzelje fel őket, mint engem” – tette hozzá a világ- és Európa-bajnok játékos, aki megjegyezte, minél hamarabb le kell zárniuk a vasárnap történteket, hiszen kedden már jön a címvédő spanyolok elleni ütközet, amelynek győztese bejut a négy közé.

„Érzelmileg és fizikailag is nehéz volt a tegnapi meccs, valamint az igazságérzetünket is bántotta, és még finoman fogalmaztam. Ettől viszont a világ még nem dőlt össze, mennünk kell tovább, hiszen kedden egy igenis verhető spanyol csapat ellen ugrunk medencébe” – mondta Manhercz.

A két együttes az elmúlt évben többször is találkozott egymással, nyáron, a szingapúri világbajnokság csoportkörében és fináléjában is a spanyolok nyertek úgy, hogy a negyedik negyedben kerekedtek a magyarok fölé.

„Ezeken a mérkőzéseken az első másodperctől a harmadik negyed végéig bizonyítottuk, hogy mitől verhetőek. Kicsit átalakult a csapatuk, Felipe Perrone kiválásával elvesztettek egy vezetőt. Taktikailag a magyar és a spanyol stílus sokkal közelebb van egymáshoz, mint a szerb és a magyar, nagy iramú meccs lesz, ami viszont már a hatodik az Eb-n, és biztosan nagyon fáradt már mindenki. Hiszem, hogy az a tűz és az egymásért való küzdés, ami minket jellemez, a mi malmunkra hajthatja majd a vizet” – mondta Manhercz, aki szerint rendkívül türelmesnek kell lenniük a spanyolok ellen.

A keddi zárófordulóban Varga Zsolt szövetségi kapitány együttesének a négy közé jutáshoz győznie kell a címvédő és világbajnok spanyol csapat ellen.