Férfi kézilabda Eb: teljesen rendben volt a támadójátékunk

Hanusz a francia Cesson-Rennes játékosa csereként állt be és öt lövésből négy góllal járult hozzá a sikerhez. Az MTI érdeklődésére felidézte: egy olyan tétmérkőzésre emlékszik, amikor körülbelül ilyen sok játékidőt kapott a nemzeti csapatban, mint ezúttal, az pedig a legutóbbi kontinenstorna Izland elleni csoportmeccse volt, amelyen Bánhidi Bence piros lapot kapott, utána pedig két irányítóval támadtak a magyarok.

A győztes magyar csapat tagjai a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Olaszország mérkőzés után a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 18-án. A magyar válogatott 32-26-ra győzött

"Nagyon örülök neki, hogy megkaptam a lehetőséget. Titkon számítottam is rá, hiszen az edzéseken ezt gyakoroltuk, hogy a három-hármas védekezésük talán jobban ül nekem és jobban el tudok futni a védők mellett" - magyarázta.

Hozzátette, az első félidőben meg kellett találnia a távolságokat - de ez mindig így van, ha valaki csereként lép pályára -, utána viszont már könnyebb dolga volt.

"Azt gondolom, teljesen rendben volt a támadójátékunk. Az első félidőben sokat hibáztunk a kapus ellen, ezért volt csak egy gól közte. Mindig elmentünk három-négy találattal, de mindig visszajöttek. Nagyon szimpatikus az olasz csapat, amely hatvan percig küzdött" - vélekedett Hanusz.

Az ellenfél rendkívül keményen védekezett, a magyar játékosok többször a földön maradtak, Bodó Richárd számára az első félidő hajrájában véget ért a mérkőzés, mert az orrán lévő, vérző seb miatt a folytatásban már nem térhetett vissza a pályára. Mindezek ismeretében meglepő, hogy az irányító nagyon szimpatikusnak nevezte az olaszokat, de mint kifejtette, arra gondolt, hogy brutálisan nehéz hatvan percen keresztül azt a kézilabdát játszani védekezésben és támadásban is, amit ellenfelük alkalmazott.

"Szerintem ez benne volt ebben a meccsben, mi is nagyon keményen védekezünk, és a nyitott védelemnél ők is nagyon agresszívak voltak. Azt gondolom, egyáltalán nincs harag a két csapat között. Mi boldogok vagyunk, hogy nyertünk, ez a legfontosabb számunkra, és most tudunk készülni Izlandra" - magyarázta.

A magyarok - akiknek a legjobb nyolc közé jutás a céljuk - pénteken 29-21-re legyőzték Lengyelországot, vasárnapi sikerükkel pedig biztosították középdöntőbe kerülésüket. Kedden 20.30-tól a már szintén továbbjutott Izland ellen zárják a csoportkört, annak a meccsnek az lesz a tétje, hogy melyik csapat hány pontot visz magával a malmői középdöntő-csoportba. Ott jövő pénteken, jövő vasárnap, január 27-én, kedden és 28-án, szerdán lépnek majd pályára Sipos Adriánék.

Hanusz Egon elmondta, nagyjából ilyen mérkőzésre számított az olaszok ellen, viszont az első félidőben, amikor elléptek három-négy góllal, azt hitte, hogy könnyebb lesz, de utána mindig visszazárkózott az ellenfél, emiatt nagyon nehéz volt a folytatás, hatvan percig küzdeni kellett a győzelemért.

Emlékei szerint a második félidőben kevesebb technikai hibát követtek el, ezért az olaszok nem tudtak annyi gólt lőni lerohanásból. A védekezésben stabilak voltak a magyarok és segítettek egymásnak, és bár Palasics Kristóf is jól védett, de amikor Bartucz László beállt, az egy pluszt adott a többieknek.