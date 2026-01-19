Nem akárkivel csap össze Marozsán

Marozsán Fábián a lengyel Kamil Majchrzakkal találkozik az ausztrál nyílt teniszbajnokság második fordulójában.

Marozsán Fábián négy játszmában jutott túl francia ellenfelén az Australian Open első fordulójában

A friss világranglistán 59. helyezett játékos hétfőn négy szettben verte a brit Jacob Fearnleyt (77.), ezzel bejutott a legjobb 64 közé.

A harmincéves Majchrzak eddigi legjobbja a 2022-es második körös szereplés volt az Australian Openen.

Az már korábban kiderült, hogy Bondár Annára a selejtezőből indult török Zeynep Sönmez (112.) vár a második fordulóban, aki a nyitókörben, vasárnap meglepetésre a 11. kiemelt orosz Jekatyerina Alekszandrovát búcsúztatta.

Érdekesebb eredmények, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

férfiak:

De Minaur (ausztrál, 6.)-McDonald (amerikai) 6:2, 6:2, 6:3

Nuno Borges (portugal) – Auger-Aliassime (kanadai, 7.) 3:6, 6:4, 6:4 után Auger-Aliassime feladta

Medvegyev (orosz, 11.)-De Jong (holland) 7:5, 6:2, 7:6 (7-2)

Rubljov (orosz, 13.)-Arnaldi (olasz) 6:4, 6:2, 6:3

Davidovich Fokina (spanyol, 14.)-Misolic (osztrák) 6:2, 6:3, 6:3

Paul (amerikai, 19.)-Kovacevic (amerikai) 6:4, 6:3, 6:3

Shapovalov (kanadai, 21.)-Pu (kínai) 6:3, 7:6 (7-3), 6:1

Tien (amerikai, 25.)-Giron (amerikai) 7:6 (7-2), 4:6, 3:6, 7:6 (7-3), 6:2

Van de Zandschulp (holland)-Nakashima (amerikai, 27.) 6:3, 4:6, 7:6 (7-1), 7:6 (7-3)

Cilic (horvát)-Altmaier (német) 6:0, 6:0, 7:6 (7-3)

Wawrinka (svájci)-Györe (szerb) 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (7-4)

Majchrzak (lengyel)-Fearnley (brit) 7:6 (7-2), 7:5, 3:6, 7:6 (7-3)

korábban:

Marozsán Fábián-Arthur Rinderknech (francia, 24.) 6:3, 6:4, 6:7 (2-7), 6:4

nők:

Gauff (amerikai, 3.)-Rahimova (üzbég) 6:2, 6:3

Pegula (amerikai, 6.)-Zaharova (orosz) 6:2, 6:1

Linette (lengyel)-Navarro (amerikai, 15.) 3:6, 6:3, 6:3

Mboko (kanadai, 17.)-Jones (ausztrál) 6:4, 6:1

Muchova (cseh, 19.)-Cristian (román) 6:3, 7:6 (8-6)

Badosa (spanyol, 25.)-Dijas (kazah) 6:2, 6:4

Stearns (amerikai)-Kenin (amerikai, 27.) 6:3, 6:2

Jovic (amerikai, 29.)-Volynets (amerikai) 6:2, 6:3

korábban:

Bondár Anna-Elizabeth Mandlik (amerikai) 6:0, 6:4

Clara Tauson (dán, 14.)-Gálfi Dalma 6:3, 6:3