Sport
Nem akárkivel csap össze Marozsán
Lengyel ellenféllel folytatja az Australian Openen
A friss világranglistán 59. helyezett játékos hétfőn négy szettben verte a brit Jacob Fearnleyt (77.), ezzel bejutott a legjobb 64 közé.
A harmincéves Majchrzak eddigi legjobbja a 2022-es második körös szereplés volt az Australian Openen.
Az már korábban kiderült, hogy Bondár Annára a selejtezőből indult török Zeynep Sönmez (112.) vár a második fordulóban, aki a nyitókörben, vasárnap meglepetésre a 11. kiemelt orosz Jekatyerina Alekszandrovát búcsúztatta.
Érdekesebb eredmények, 1. forduló (a 64 közé jutásért):
férfiak:
De Minaur (ausztrál, 6.)-McDonald (amerikai) 6:2, 6:2, 6:3
Nuno Borges (portugal) – Auger-Aliassime (kanadai, 7.) 3:6, 6:4, 6:4 után Auger-Aliassime feladta
Medvegyev (orosz, 11.)-De Jong (holland) 7:5, 6:2, 7:6 (7-2)
Rubljov (orosz, 13.)-Arnaldi (olasz) 6:4, 6:2, 6:3
Davidovich Fokina (spanyol, 14.)-Misolic (osztrák) 6:2, 6:3, 6:3
Paul (amerikai, 19.)-Kovacevic (amerikai) 6:4, 6:3, 6:3
Shapovalov (kanadai, 21.)-Pu (kínai) 6:3, 7:6 (7-3), 6:1
Tien (amerikai, 25.)-Giron (amerikai) 7:6 (7-2), 4:6, 3:6, 7:6 (7-3), 6:2
Van de Zandschulp (holland)-Nakashima (amerikai, 27.) 6:3, 4:6, 7:6 (7-1), 7:6 (7-3)
Cilic (horvát)-Altmaier (német) 6:0, 6:0, 7:6 (7-3)
Wawrinka (svájci)-Györe (szerb) 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (7-4)
Majchrzak (lengyel)-Fearnley (brit) 7:6 (7-2), 7:5, 3:6, 7:6 (7-3)
korábban:
Marozsán Fábián-Arthur Rinderknech (francia, 24.) 6:3, 6:4, 6:7 (2-7), 6:4
nők:
Gauff (amerikai, 3.)-Rahimova (üzbég) 6:2, 6:3
Pegula (amerikai, 6.)-Zaharova (orosz) 6:2, 6:1
Linette (lengyel)-Navarro (amerikai, 15.) 3:6, 6:3, 6:3
Mboko (kanadai, 17.)-Jones (ausztrál) 6:4, 6:1
Muchova (cseh, 19.)-Cristian (román) 6:3, 7:6 (8-6)
Badosa (spanyol, 25.)-Dijas (kazah) 6:2, 6:4
Stearns (amerikai)-Kenin (amerikai, 27.) 6:3, 6:2
Jovic (amerikai, 29.)-Volynets (amerikai) 6:2, 6:3
korábban:
Bondár Anna-Elizabeth Mandlik (amerikai) 6:0, 6:4
Clara Tauson (dán, 14.)-Gálfi Dalma 6:3, 6:3