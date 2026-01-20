2026. január 20., kedd

Előd

Sport

Elton Acolatse átöltözik Fradi-mezbe + Videó

A címvédő leigazolta a holland Elton Acolatsét a DVTK-tól

MH/MTI
 2026. január 20. kedd. 6:59
Frissítve: 2026. január 20. 7:14
A zöld-fehérek hétfő este honlapjukon jelentették be a csatár érkezését, aki nagy lépésnek tartja, hogy a 36-szoros bajnoknál folytatja pályafutását.

Elton Acolatse átöltözik Fradi-mezbe + Videó
Elton-Ofoi Acolatse a DVTK-tól átigazolt az FTC csapatához
Fotó: fradi.hu

Elmondta, az első kapcsolatfelvétel az őszi szezon végén történt, a megállapodás pedig most jött létre. Céljai, hogy minél több címet, bajnokságot és kupát nyerjen az FTC-vel, miközben fontosnak tartja a jó európai kupaszereplést is.

A 30 esztendős Acolatse 2023 nyarán igazolt a Diósgyőri VTK-hoz. Az NB I-ben 70-szer lépett pályára, és 16-szor volt eredményes. A mostani idényben eddig nyolc gólt szerzett.

