Sport
Elton Acolatse átöltözik Fradi-mezbe + Videó
A címvédő leigazolta a holland Elton Acolatsét a DVTK-tól
Elton-Ofoi Acolatse a DVTK-tól átigazolt az FTC csapatához
Fotó: fradi.hu
Elmondta, az első kapcsolatfelvétel az őszi szezon végén történt, a megállapodás pedig most jött létre. Céljai, hogy minél több címet, bajnokságot és kupát nyerjen az FTC-vel, miközben fontosnak tartja a jó európai kupaszereplést is.
A 30 esztendős Acolatse 2023 nyarán igazolt a Diósgyőri VTK-hoz. Az NB I-ben 70-szer lépett pályára, és 16-szor volt eredményes. A mostani idényben eddig nyolc gólt szerzett.
Objektum doboz