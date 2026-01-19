Djokovic 100. győzelme az Australian Open-en

Az egyformán volt világelső Novak Djokovic és Iga Swiatek sikerrel vette az első fordulót az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A Melbourne-ben tízszeres győztes, 24-szeres Grand Slam-bajnok szerb játékos a spanyol Pedro Martínezzel csapott össze hétfőn, és három sima játszmában lépett tovább. Ez volt Djokovic 100. győzelme az AO-n. A következő körben a selejtezőből indult olasz Francesco Maestrelli lesz az ellenfele, aki 141. az ATP rangsorában.

A hatszoros GS-győztes, jelenleg világranglista-második Swiateknek váratlanul nehéz dolga akadt a selejtezőből feljutott kínai Jüe Jü-annal. Az első szettet csak rövidítésben tudta a maga javára fordítani és az ázsiai rivális a másodikban is méltó ellenfélnek bizonyult. A közel kétórás csata után a cseh Marie Bouzkova vár Swiatekre a 64 között.

Érdekesebb eredmények, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

férfiak:

Djokovic (szerb, 4.)-Martínez (spanyol) 6:3, 6:2, 6:2

Ruud (norvég, 12.)-Bellucci (olasz) 6:1, 6:2, 6:4

Gea (francia)-Lehecka (cseh, 17.) 7:5, 7:6 (7-1), 7:5

Vacherot (monacói, 30.)-Damm Jr. (amerikai) 6:4, 6:4, 6:4

korábban:

MAROZSÁN FÁBIÁN-Arthur Rinderknech (francia, 24.) 6:3, 6:4, 6:7 (2-7), 6:4

De Minaur (ausztrál, 6.)-McDonald (amerikai) 6:2, 6:2, 6:3

Nuno Borges (portugal) – Auger-Aliassime (kanadai, 7.) 3:6, 6:4, 6:4 után Auger-Aliassime feladta

Medvegyev (orosz, 11.)-De Jong (holland) 7:5, 6:2, 7:6 (7-2)

Rubljov (orosz, 13.)-Arnaldi (olasz) 6:4, 6:2, 6:3

Davidovich Fokina (spanyol, 14.)-Misolic (osztrák) 6:2, 6:3, 6:3

Paul (amerikai, 19.)-Kovacevic (amerikai) 6:4, 6:3, 6:3

Shapovalov (kanadai, 21.)-Pu (kínai) 6:3, 7:6 (7-3), 6:1

Tien (amerikai, 25.)-Giron (amerikai) 7:6 (7-2), 4:6, 3:6, 7:6 (7-3), 6:2

Van de Zandschulp (holland)-Nakashima (amerikai, 27.) 6:3, 4:6, 7:6 (7-1), 7:6 (7-3)

Cilic (horvát)-Altmaier (német) 6:0, 6:0, 7:6 (7-3)

Wawrinka (svájci)-Györe (szerb) 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (7-4)

Majchrzak (lengyel)-Fearnley (brit) 7:6 (7-2), 7:5, 3:6, 7:6 (7-3)

nők:

Swiatek (lengyel, 2.)-Jüe (kínai) 7:6 (7-5), 6:3

Anisimova (amerikai, 4.)-Waltert (svájci) 6:3, 6:2

Andrejeva (orosz, 8.)-Vekic (horvát) 4:6, 6:3, 6:0

Noskova (cseh, 13.)-Semenistaja (lett) 6:3, 6:0

Mertens (belga, 21.)-Tararudee (thaiföldi) 7:5, 6:1

Snajder (orosz, 23.)-Krejcikova (cseh) 2:6, 6:3, 6:3

korábban:

BONDÁR ANNA-Elizabeth Mandlik (amerikai) 6:0, 6:4

Clara Tauson (dán, 14.)-GÁLFI DALMA 6:3, 6:3

Gauff (amerikai, 3.)-Rahimova (üzbég) 6:2, 6:3

Pegula (amerikai, 6.)-Zaharova (orosz) 6:2, 6:1

Linette (lengyel)-Navarro (amerikai, 15.) 3:6, 6:3, 6:3

Mboko (kanadai, 17.)-Jones (ausztrál) 6:4, 6:1

Muchova (cseh, 19.)-Cristian (román) 6:3, 7:6 (8-6)

Badosa (spanyol, 25.)-Dijas (kazah) 6:2, 6:4

Stearns (amerikai)-Kenin (amerikai, 27.) 6:3, 6:2

Jovic (amerikai, 29.)-Volynets (amerikai) 6:2, 6:3