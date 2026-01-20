Chema Rodríguez kiegyensúlyozottabb teljesítményt remél

"Nagyon büszke vagyok a csapatomra. Megnyertük az első két mérkőzést, szilárdan, jól védekeztünk két nehéz ellenféllel szemben. A kapusaink jó formában vannak és támadásban is jól teljesítünk" - kezdte hétfői értékelését a spanyol edző.

A magyarok - akiknek a legjobb nyolc közé jutás a céljuk - pénteken 29-21-re verték Lengyelországot, vasárnap 32-26-ra nyertek Olaszország ellen, ezzel biztosították továbbjutásukat. Kedden 20.30-tól Izland ellen zárják a csoportkört, annak a meccsnek az lesz a tétje, hogy melyik csapat hány pontot visz magával a malmői középdöntőbe.

Rodríguez hozzátette: eddig kissé hullámzóan játszottak, ez az, amin javíthatnak, vagyis hatvan percen keresztül kiegyensúlyozottabb teljesítményt kellene nyújtaniuk.

A keddi találkozó kapcsán megjegyezte: nagyon nehéz mérkőzés lesz, amelynek Izland az esélyese. Szerinte az északi szigetország együttese éremért fog játszani a tornán, mert minden poszton két nagyon jó játékosa van, akik a világ legjobb klubcsapatait erősítik.

"Fantasztikus csapat, amely gyorsan támad, keményen védekezik, sokat foglalkoztatja a beállókat, sokat egy-egyezik, a szélsőik pedig kiszorított helyzetből is képesek betalálni" - magyarázta.

A két válogatott az elmúlt hat évben négyszer találkozott egymással, Rodríguez minden alkalommal tagja volt a szakmai stábnak, a mérleg pedig három magyar és egy izlandi siker.

"Papíron nagyon jól néznek ki, de ezt a pályán is bizonyítaniuk kell. Ha a legjobb formánkat hozzuk, nehéz legyőzni minket. Erre törekszünk majd" - fűzte hozzá.

Snorri Steinn Gudjónsson izlandi szövetségi kapitány úgy fogalmazott: mindkét eddigi mérkőzésükön jól teljesítettek, jó formában vannak, ami pozitívum. Vasárnap a lengyelek ellen túlságosan sok lövést rontottak jó helyzetekből, ami egy szorosabb meccsen megbosszulhatja magát, ezért ezen javítaniuk kell.

"Kedden valószínűleg a legerősebb csoportellenfelünkkel játszunk, és még mindig vannak dolgok, amelyeket jobban kell csinálnunk. Mindenki tudja, hogy igazán jó teljesítményre van szükségünk Magyarország ellen, mert jó csapat, sok jó játékossal, de ahogy most játszunk, annak alapján szerintem jó esélyünk lesz" - szögezte le.

A szakvezető a magyarokról elmondta: játékosai okosak, fizikálisan erősek, különösen a beállókat dicsérte. Kívülről is tudnak lőni, az egy-egy elleni helyzetekben is jók, és remekül játsszák meg a beállókat.