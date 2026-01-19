Bronzban ragyogtak a magyarok Tilburgban

„Akik mindent megtesznek azért, hogy eredményt hozzanak a hazánknak, azoknak tízes az értékelése akkor is, ha kapnak két kört esetleg. Itt mindenki mindent megtett. Így, hogy még sikerült eredményeket is elérni, nálam ez egy tízes a jelen állapotunkban. Nagyon elégedett vagyok ezzel a csapattal” – értékelt az MTI-nek a sportvezető. „Látva azt a hendikepet, amit a Jászapáti testvérek sérülés miatti hiányzása okozott, látva azt, hogy a két világklasszis belga versenyzőn, azaz a Desmet testvéreken kívül mindenki itt volt, különösen büszke vagyok a válogatott tagjaira”.

Bánhidi szerint a női váltó megmutatta, hogy ott lett volna a helye az olimpián, mert azokat a csapatokat elverte, amelyekkel balszerencséjére nem vagy csak alig került össze a selejtezők során.

„Két esés után már a veszett fejsze nyele volt, de Bácskai Sára zseniális volt. Az előzésével teljesen összezavarta a francia lányt, aki hirtelen nem tudta, hogy mi körhátrányban vagyunk, és így hatalmasat hibázott azzal, hogy akadályozta az aranyért harcoló olaszokat. Egyébként sajnálom őt, mert borzasztó lehet, de nekünk ez bronzérmet jelentett” – beszélt a női stafétáról Bánhidi. „Két esésből csinálni egy bronzérmet, az elég vagány. De megérdemelték, mert az elődöntőben remekül mentek. Sacinak ott is volt egy férfi mezőnyre jellemző előzése”.

A korábban az év edzőjének is megválasztott szakember úgy vélte, amire igazán büszkék lehetnek, az a szintén harmadik helyezett vegyes váltó, amely mindössze egy másodperccel maradt el az olimpiai bajnok Liu fivérekkel és az Európa-bajnok Jászapáti Petrával felállított országos csúcstól.

„Van keresnivalónk, mert azzal a holland és olasz csapattal szinte együtt értünk be, amelyik nyugodtan megnyerheti az olimpiát is. Borzasztó erős parti volt, fantasztikus időeredménnyel. Persze a végén az olaszok elestek, és örülünk az így nyert bronzéremnek, de megvolt benne a teljesítmény is” – értékelte a magyar csapat másik dobogós helyét Bánhidi, aki szerint ott van még fejlődési lehetőség, hogy az Eb-n kiváló formát mutató Moon Wonjunt a végén „belökjék”, mert ő tud csodát tenni az utolsó két körben.

Bánhidi szerint az FTC dél-koreai születésű sportolójának még több olyan kiélezett futamra van szüksége, mint amilyen a két fináléja volt, hogy odaérjen a dobogóra, és biztos benne, hogy oda is fog. Megjegyezte, a kontinensviadalon felszabadultabban versenyzett, mint amikor a világkupákon egykori honfitársaival kell megküzdenie, ennek is köszönhető, hogy 1000 méteren negyedik, 1500-on pedig ötödik lett és csak nüanszok választották el az egyéni éremtől.

„A B döntőben szerepelt versenyzőknek, azaz Tiborcz Dánielnek, Bácskai Sacinak, Sziliczei-Német Rebekának és Somodi Majának a tapasztalatok útján át kell menniük a vegetáriánusból a húsevő faktorba. Ez alakul, de nem lehet rögtön elérni senkinél sem. Mindegyik B döntős helynek örülök. Az egész képet nézve nagyon elégedett vagyok ezzel, amit itt Hollandiában csináltunk” – zárta összegzését Bánhidi.

Tilburgban a magyarok két bronzéremmel folytatták a 2006-ban kezdődött medálszerző sorozatukat a sportág kontinensviadalain: a női és vegyes váltó egyaránt harmadik lett. A sportág képviselőinek következő versenye már a február 6-án rajtoló milánói téli olimpián lesz.