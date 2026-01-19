Sport
A görögök már elődöntősök a vízilabda Eb-n
A görög válogatott 15-13-ra nyert az olasz csapat ellen
Sztilianosz Argiropulosz, a Bajnokok Ligája-győztes Ferencváros görög légiósa négy góllal járult hozzá csapata sikeréhez.
A görög együttes még sosem szerzett érmet kontinensviadalon, az már biztos, hogy a szerb fővárosban harcban lesz a dobogóért. A csoportból kiadó második elődöntős helyről a csütörtöki horvát-olasz összecsapás dönt majd.
A két középdöntős hatost az A és a C, valamint a B és a D csoport első három-három helyezettje alkotja úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal vitték a csapatok. A középdöntőből az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.
Férfi Európa-bajnokság, Belgrád
Középdöntő, 2. forduló, F csoport:
Görögország-Olaszország 15-13 (2-1, 4-3, 4-3, 5-6)
korábban:
Románia-Georgia 15-10 (2-2, 4-4, 2-1, 7-3)
később:
Horvátország-Törökország 20.30