125 éves az MLSZ: A FIFA és az UEFA elnöke is köszöntötte a magyar szövetséget

Gianni Infantino FIFA elnök szerint a 125 év valóban olyasmi, amit méltó módon kell megünnepelni

 2026. január 19. hétfő. 23:59
"Amikor az ember földet ér Budapesten, behajt a városba, megismeri gyönyörű utcáit, egyből érződik a történelem, a kultúra. Látszódnak az épületek, az utcák, a gyönyörű hidak és érződik a nagyság. Ha ezt meglátjuk, és a labdarúgásra gondolunk, akkor mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy mit ért el a magyar futball az elmúlt 125 év során. A labdarúgás története ezen elképesztő ország történetének szerves részévé vált" - írta a FIFA elnöke.

Ceferin üdvözletében kitért arra, hogy "a magyar labdarúgás új felemelkedése, amelynek napjainkban vagyunk tanúi, igencsak megindító."

Hozzátette: újra büszkeség és identitásforrássá válik a labdarúgás az országban.

"A válogatott nagy szívvel játszik, figyeltem, milyen fegyelmezetten, milyen jó elképzeléssel, és egy olyan szövetség támogatásával, amely pontosan tudja, merre is tart. A feltámadás nem véletlen, hanem hosszú távú vízió, befektetés eredménye" - írta az UEFA elnöke.

