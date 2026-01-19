125 éves az MLSZ: A FIFA és az UEFA elnöke is köszöntötte a magyar szövetséget

"Amikor az ember földet ér Budapesten, behajt a városba, megismeri gyönyörű utcáit, egyből érződik a történelem, a kultúra. Látszódnak az épületek, az utcák, a gyönyörű hidak és érződik a nagyság. Ha ezt meglátjuk, és a labdarúgásra gondolunk, akkor mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy mit ért el a magyar futball az elmúlt 125 év során. A labdarúgás története ezen elképesztő ország történetének szerves részévé vált" - írta a FIFA elnöke.