125 éves az MLSZ: A FIFA és az UEFA elnöke is köszöntötte a magyar szövetséget
Gianni Infantino FIFA elnök szerint a 125 év valóban olyasmi, amit méltó módon kell megünnepelni
Ceferin üdvözletében kitért arra, hogy "a magyar labdarúgás új felemelkedése, amelynek napjainkban vagyunk tanúi, igencsak megindító."
Hozzátette: újra büszkeség és identitásforrássá válik a labdarúgás az országban.
"A válogatott nagy szívvel játszik, figyeltem, milyen fegyelmezetten, milyen jó elképzeléssel, és egy olyan szövetség támogatásával, amely pontosan tudja, merre is tart. A feltámadás nem véletlen, hanem hosszú távú vízió, befektetés eredménye" - írta az UEFA elnöke.