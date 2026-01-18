Tiborcz Dániel agyrázkódást szenvedett a reményfutamban

Tiborcz Dániel nagyot esett a férfi 1000 méter reményfutamában a rövidpályás gyorskorcsolyázók tilburgi Európa-bajnokságán, ezért a délutáni programban már nem áll rajthoz.

Az FTC sportolója, aki 500 méteren a tizedik helyen végzett, a sikertelen pénteki selejtezőt követően a vigaszág első fordulójából továbbjutott, majd a negyeddöntőbe jutásért rendezett második körben elsodorta őt kicsúszó belga riválisa. A magyar versenyző a palánkba csapódást követően feltett kezével azonnal jelezte, hogy nem tud egyből felállni, ezért leállították a futamot.

A milánói téli olimpiára készülő Tiborcz végül saját lábán hagyta el a pályát, majd elkezdték vizsgálni az orvosok, és az új startnál már nem állt rajthoz.

Nicky Gooch, a magyar válogatott brit vezetőedzője elárulta, hogy Tiborcz agyrázkódást szenvedett, ezért a délutáni programban, így a vegyes és a férfi váltó döntőjében sem lép jégre.

Vasárnap a férfiak 1000 méteren, a nők a legrövidebb és a leghosszabb egyéni távon versenyeznek, s a kontinensviadal a férfi és a vegyes váltók éremfutamaival zárul.



Fontana 25. aranya, Somodi 8., Sziliczei-Német 10. 1500 méteren

Az olasz Arianna Fontana nyerte a nők 1500 méteres küzdelmét a rövidpályás gyorskorcsolyázók tilburgi Európa-bajnokságán, Somodi Maja nyolcadik, Sziliczei-Német Rebeka pedig tizedik lett.

A leghosszabb egyéni táv első elődöntőjében szólították jégre Bácskai Sára Lucát, aki szombaton elévülhetetlen érdemeket szerzett a női váltó bronzérmében. A táv nyolc évvel ezelőtti bronzérmese sokáig vezetett, majd az olasz Elisa Confortola és a lengyel Kamila Sellier is elé került. Bácskai utóbbit megpróbálta visszaelőzni a biztos továbbjutás reményében, de nem fért be elé tisztán, így kissé kilökte, de maga is ritmust vesztett, ezért a másik lengyelé, Nikola Mazuré lett a második hely, ráadásul a harmadikként célba érő Bácskait kizárta a zsűri.

A másik két magyar, Sziliczei-Német Rebeka és a milánói téli olimpiára készülő Somodi Maja azonos futamba kapott besorolást. A hajrához közeledve az olasz Arianna Sighel és a holland Diede van Oorschot mögött a harmadik és negyedik pozícióban korcsolyázott a két magyar versenyző, de az ezen a távon két éve bronzérmes Sziliczei-Német nem tudott előzési pozícióba kerülni, az utolsó kanyarban pedig megelőzte őt az ebben a számban junior világbajnok Somodi, ami a lényegen nem változtatott, mindketten a B döntőben folytathatták.

A kisdöntőben Somodi korán az élre állt, a mögötte zajló csatáknak köszönhetően pedig kissé el is lépett riválisaitól, így könnyedén megnyerte a futamot, azaz összesítésben nyolcadikként zárt. Mögötte Sziliczei-Német is nagyszerűen küzdött, harmadikként haladt át a célvonalon, azaz tizedik lett. A fináléban aztán megszakadt a házigazda hollandok diadalmenete, ugyanis a sportág 35 éves olasz legendája, Arianna Fontana két olimpiai és egy világbajnoki aranya után begyűjtötte pályafutása 25. Európa-bajnoki címét, 1500 méteren pedig hatodszor győzött.

A férfiak 1000 méteres negyeddöntőjében Nógrádi Bencének nem volt reális esélye a továbbjutásra, ugyanis ötfős futamában végig a negyedik helyen korcsolyázott. Moon Wonjun viszont parádés versenyzéssel jutott a legjobb tíz közé. Az FTC dél-koreai születésű sportolója a szokásos taktikáját alkalmazta, azaz a táv első felében az utolsó helyen korcsolyázott, majd előbb megelőzte belga riválisát, aztán körbekorcsolyázta a holland Friso Emonst, az utolsó körben pedig az egyenesben remekül kigyorsítva lehagyta a lengyel Michal Niewinskit is, azaz másodikként lépett az elődöntőbe.

Vasárnap a férfiak 1000 méteren, a nők pedig még a legrövidebb egyéni távon versenyeznek, majd a kontinensviadal a férfi váltók éremfutamával zárul.

Eredmények:

női 1500 m:

1. Arianna Fontana (Olaszország) 2:42.479 perc

2. Zoe Florence Deltrap (Hollandia) 2:42.718

3. Arianna Sighel (Olaszország) 2:42.762

...8. Somodi Maja

...10. Sziliczei-Német Rebeka

...21. Bácskai Sára Luca